自由廣場》（林保華專欄）西方國家對香港「暴力」的盲點

香港反送中運動的街頭抗爭已經持續五個月。由於北京當局已經聲言將聯合國存檔的中英聯合聲明廢棄，並且在行動上實施，香港又是國際金融中心，涉及到許多國家的利益，從而引起國際關注非常自然。然而西方國家雖然同情香港民眾的不幸處境，卻也不知道該怎樣應對。其中還有認識上的盲點。

美國眾議院十月十五日在通過《香港人權與民主》法案時，議長裴洛西正氣凜然表示：「如果美國因為商業利益，而選擇不為中國人權發聲，美國將會失去為世界任何地方人權發聲的道德權威性。」十月二十四日，她在推特貼出一段講話，呼籲香港人仿照印度聖雄甘地與美國民權運動領袖馬丁路德．金，通過非暴力抗爭取得勝利。

同一天，批判中國一向鏗鏘有力的副總統彭斯，在華盛頓智庫威爾遜中心演講，向香港人承諾，美國與數百萬在過去幾個月和平示威保護自己權利的香港人站在一起，持續敦促中國保持克制，也敦促香港人維持非暴力抗爭的路徑。

在同一時間訪問美國並且接觸高層人士的香港壹傳媒創辦人黎智英與民主黨創黨主席李柱銘也表示，美國方面認為暴力示威會令香港示威者失去道德高地及國際支持，坦言美方樂見和平示威畫面，希望見到百萬人上街、示威者發揮創意，令中央政府蒙羞的畫面。

從愛惜生命談和理非我理解，如果以為和理非可以感動共產黨我不認同，這是對共產黨認識的盲點。甘地的抗爭對象是英國政府，馬丁路德．金的則是美國政府，他們是民主國家，還懂得什麼叫「蒙羞」。然而香港人面對的是特區獨裁政府，中央政府更是黨領導一切，沒有三權分立的空間。共產黨如果懂得羞恥，對美國知識產權的偷盜行為就不會那麼理直氣壯。

中國對美國這個超級大國尚且如此，怎麼對手無寸鐵的香港人會感到羞愧而讓步？看他們肆無忌憚的廢除國際協議，除了流氓本性決定，也是長期以來被西方國家縱容的結果。

和平抗議的確可以站在道德高地，可以感動中間群眾。但是香港的中間群眾都已經上街了，才有兩百萬人之眾。剩下的都是死硬派，再每週百萬人上街只是耗盡自己的能量。面對強姦犯，和理非有用嗎？

最後要說明的是，香港民眾抗爭的「暴力」特點：一，基本對物不對人；二，基本沒有傷人的武器，就是使用汽油彈，也是以騷擾對方為目的。抗爭至今，警察有死人嗎？有重傷的嗎？

西藏僧侶的自焚，香港民眾的「死諫」都沒有感動共產黨，香港人只有用「攬炒」（大家攬住一起死）的最後手段。我還做不到，美國目前也沒準備好付出大代價，所以我十分敬佩香港年輕人自我犧牲精神，因為他們打擊的是人類的共同敵人。但也請他們保重，才可與共產黨做長期鬥爭。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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