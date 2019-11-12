韓國瑜代表國民黨選總統，言行怪異，真是「舉世嘩然」，國民黨欲助乏力，中國也看衰他。（資料照）

韓國瑜代表國民黨選總統，言行怪異，真是「舉世譁然」，國民黨欲助乏力，中國也看衰他，美國之音引述ＡＩＴ台北辦事處前處長包道格說法，北京雖想阻撓蔡英文連任，但他們對國民黨勝選並不抱「不切實際的希望」。

在民主化與轉型正義的衝擊下，國民黨明年大選後將進一步裂解。那一幫想抓住權勢不放的法統派，可能後悔不聽當年李登輝本土化之忠言，造成現在要人沒人、要錢沒錢的困境。

李登輝要國民黨台灣化，重點有二：國家定位認同台灣；用人去除外來法統派霸佔要津的不公平待遇。但良藥苦口，既得利益者吞不下去，抓對藥的李登輝反而被掃地出門。

面對二○二○大選，李登輝的預言成真。國民黨長期區分抬轎與坐轎階級，地方角頭政客上不了中央檯盤；中央一再失去政權，人才出現斷層；這次登記國民黨初選的五人，都是坐轎階級，傾向「被統」的外省第二代。

也許外省第三代以後，地域觀念會更淡，但終身抬轎的王金平先被氣走，第二代混咖又打破搭配台灣人副手的慣例，台灣人黨主席落魄到搶不分區立委還被嗆，看過國民黨分化和歧視手段的台灣人，不可能無感。

國民黨台灣人要出頭有天花板，只能抬轎和當老二，人才當然不來；派系抬轎者，只認錢而非理念，不當黨產被凍結或沒收，地方抬轎當然冷場。這是法統國民黨不聽老人言，抗拒民主化與本土化的惡果。

明年大選將是國民黨演變的新分水嶺，它不敢面對李登輝指出的問題，不能適應民主環境，命運就是裂解，且檯面上沒有一個有民主氣度、認同台灣的人可以收拾殘局。難怪北京官員跟包道格說，可能連二○二四年的一局，也是民進黨天下。老共真把國民黨看扁了！

（作者王景弘，資深新聞工作者）

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