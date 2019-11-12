自由廣場》從養套殺到貿工技

◎ 魏美玲

相較於立委質疑「淘寶台灣」的「養、套、殺」模式將衝擊台灣近百萬家的中小企業，「貿、工、技」更是中國企業雄踞中國市場且強勢擴張海外的底蘊策略。

「貿、工、技」就是先以貿易模式代理國際品牌，了解產業及競爭者，賺得第一桶金後，接下來以中國的低成本製造優勢爭取代工訂單，養大製造實力，最終達成技術研發發展自有品牌。貿、工、技策略正是美方所指稱，中國竊取美國的智慧財產權，及以龐大市場商機強迫技術轉移。

中國市場太大了，但叩關的國際品牌占比卻每年都在下行：亞馬遜退出中國電商、朝日啤酒敗退、家樂福賣給蘇寧、Uber被滴滴合併，這些外企要不黯然離開，要不下嫁中企。許多報導分析失敗原因直指，大品牌進入中國市場不能執著於品牌本身的光環，必須制定中國特有的在地化策略。當然這些都是外企失敗的內在因素。但外部的不可控因素呢？

三星這家世界最大的智慧手機商，在中國市占從二○一三年約二十％一路下滑，今年估僅有一％。三星仍是全球手機龍頭，但在中國卻無法與華為、小米、OPPO等競爭，因為中國政府封鎖Google、FB、Youtube等熱門APP，導致三星必須研發中國當地熱門的APP及慣用的服務。中國市場大，品牌商當然必須滿足當地需求，但再強的三星，遇上中國政府慣用的補貼政策，價格競爭力就栽了！

貿、工、技策略成功扶植中國廠商後，最後一步是，設立黨支部監管企業，將外國公司排擠出去，重新奪回市場份額。

台灣企業在佈局中國市場時，究竟是「捨不得孩子套不住狼」，還是「不見兔子不撒鷹」，現在是重新思考的關鍵時機了！

（作者曾任網通上市公司執行長）

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