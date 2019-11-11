自由廣場》管制電子煙 現行法制先應急

◎ 羅傳賢

近來已開發國家流行吸用電子煙，期待降低暴露於多數紙菸的有毒物質及致癌物，但結果恰好相反，電子煙並沒有較傳統菸品減害，且導致死亡或肺損傷的案例，數以千計。台灣醫界或反菸社群要求禁止的呼聲，此起彼落。因此，數年前衛福部提出菸害防制法修正案，但卻未獲立法院的關注，日前新北市乃擬定電子煙及加熱式菸具管理自治條例草案，希望在完成中央立法前，先進行地方管制。然這種立法方式，實難以保障國人健康。

醫學研究早已發現，電子煙加熱油匣中的煙油混合了多種調味成分，包括尼古丁、甲醛或大麻等毒品，對健康危害甚大。如從立法原理觀之，立法者的首要任務是審時度勢，把握時機，亦即立法應在社會問題出現徵兆而尚未病入膏肓之時著手，以免預估錯誤而阻礙國民健康維護或社會經濟發展。就電子煙立法看，立法院在社會電子煙專賣店愈開愈多的台灣，即應適時地把握先機，履行修法審議，否則，難免有立法怠惰之嫌。

依法律保留原則，涉及人民自由權利的剝奪或限制，應由法律加以規定，禁止電子煙的管制當然需要法律的依據。然立法院因大選逼近而將休會，未通過法案因屆期不繼續審議的規定而遭廢棄，菸害防制法修正案必須等到下屆立委就職後才能重新提案及審議，最少須等半年以上。

在過渡期間，如何依現行法制處理應屬當務之急。衛福部應依藥事法規定，如製造輸入及販賣含尼古丁的電子煙油者，以偽藥、禁藥查處；未具備藥商資格，亦予以查處；另依兒童及少年福利與權益保障法，兒童及少年不得施用毒品、非法施用管制藥品或其他有害身心健康物質的規定，立即將電子煙認定為有害身心健康物質，並發布解釋令。再者，目前電子煙實體店面，多未辦理稅籍登記，財政部得依加值型及非加值型營業稅法查處。此外，經濟部亦得依商品標示法，對電子煙主要成分、特殊性質、危險性等事項違反標示者，進行查處。

電子煙是台灣新興健康危害議題，管制刻不容緩，為共同防範電子煙氾濫，應由行政院立即協調相關部會依現行法制進行有效管制。

（作者為衛福部法規委員、前立法院法制局長）

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