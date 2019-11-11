自由廣場》評停播NBA封殺國旗裝事件

◎ 胡文琦

坦白說，「一國兩制」目前在台灣確實沒有太大民意市場，不僅不叫好也不叫座，這是「實事求是」的基本認知。再套句阿扁前總統的經典談話，真的「有這麼嚴重嗎？」甚至需要「無限上綱」到技術性的馬賽克或停播嗎？作為一個「大國崛起中」的中華人民共和國而言，其實應有更大的自信與包容力才是「正辦」。

媒體報導，洛杉磯湖人隊日昨在主場迎戰邁阿密熱火隊，對岸騰訊體育原本要「直播」這場賽事，未料卻突然臨時停播，在「究其原因後」，竟然是因為現場場邊第一排的觀眾有人身穿「青天白日滿地紅」的國旗衣服！此一停播讓當時近乎二五○○萬的中國大陸收視網友頓時傻眼。

基於現場轉播的鏡頭係由美國ＮＢＡ官方控制，騰訊無法避開，騰訊體育因此「政治正確」的停播，並只在賽後播放湖人和熱火的賽事精華片段，沒有按照慣例上傳整場比賽。據悉，騰訊官方以「比賽前方傳輸介質不符合播出標準」為由，緊急停止網路直播並改播另一場拓荒者對籃網的賽事。

筆者當然也認為火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）一席「挺自由、撐香港」推特發文，確實有「撈過界」的不專業嫌疑，但話又說回來，也正因為該有「同樣標準」可供檢視，騰訊也應尊重不同的表意自由。誠如部分中國大陸網友表示，「這個沒啥啊，不用這麼敏感吧」、「實話實說，有點掩耳盜鈴了」、「這就真的沒必要了」、「穿青天白日旗不一定是台獨」。當然，也有部分中國大陸網友強調「這是原則問題。原則都可以妥協，那這個國家還有什麼」云云。

講白了，連中國大陸網友都能理解「穿青天白日旗不一定是台獨」的「民主價值選擇」與「自由意志展現」，騰訊又何須「多此一舉、脫褲子放屁」的攪亂一池春水？準此，筆者真的要建議一下中共層峰，大器理解並對等尊嚴地接受中華民國才是台灣最大公約數的「真相」！

（作者為前中國國民黨文傳會副主委）

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