自由廣場》吳榕峯校長的三千字報告

◎ 蔡鴻燊

吳榕峯校長，堪稱斜槓中年典範，這位曾經坐在政大附中校長辦公室的校長，可以一邊當校長一邊擔任民間公司董事，不知道當時的監察院有沒有要吳校長寫三千字報告？

寫報告有什麼難的？難的是嚥不嚥得下這口氣！高雄市一位老師，下班後利用自己的時間發表對於時政的看法，究竟違反了什麼樣的教育倫理？可否請這位斜槓中年說清楚講明白？順便寫個三千字報告讓大眾明白。

最好的靈感就是真理，Goreu Awen Gwirionedd （The Best Inspiration is Truth），是英國威爾斯大學的校訓，吳校長，您身為威爾斯大學的校友，您所信仰的真理是什麼？是自己可以違法兼職，但不准他人下班後從事非關公務的政治活動？只准州官放火，不准百姓點燈？

誠正勤樸，是台灣師範大學的校訓，吳校長，您身為校友，您的所作所為是否不虛偽、不欺妄，凡事能做到始終如一、擇善固執？是否不偏私、不枉曲，凡事能做到光明正大、貞固剛毅？是否不怠惰、不因循，凡事能做到自強不息、鍥而不捨？是否不奢糜、不浮華，凡事能做到質樸無華、闇然尚絅？

吳校長，您的三千字報告，全民都在等著看呢！

（作者為律師，新北市民）

高雄教育戒嚴？

◎ 秦靖

高雄市某國小主任日前參與公民假日論壇，並上台批判高雄市長韓國瑜把市府對外關係搞差，結果外界似乎責怪高雄市府，讓基層員工很無奈，明明大家都很辛苦、努力。

消息一傳出，高雄市教育局長吳榕峯祭出罰寫三千字的心得報告，還揚言公務員不能隨便批評教育局，威嚇「公務員考績法」可以處理。

吳榕峯這般威權獨裁的心態已非頭一遭！今年九月，前金區幼兒園女園長在教師節表揚大會拒絕與韓國瑜握手，前金幼稚園非常巧地被抽中要到議會備詢教育預算，吳榕峯更表示，相信女園長自己也「接受到教訓」了！同樣地，吳榕峯面對時代力量議員質詢時，竟脫口而出：「校友質詢以前的校長不太好吧！」

高雄市教育戒嚴儼然成形！公務員不能批評教育局、市政府，校友不能質詢校長，高雄市必將呈現一片歌功頌德的「北韓」景象。

筆者更想問，「公務員考績法」哪一條明令公務員都要當個聽話的綿羊，不能批評現有的政策作為？依此邏輯，總統管轄全國的軍公教人員，這些人都不能隨便批評政府作為了嗎？慶幸的是，小英總統不是韓國瑜，潘文忠部長不是吳榕峯！

何況，罰寫三千字的心得報告不就是「悔過書」復辟？早在二○一四年，人本基本會就批評，自述書或悔過書在校園橫行，許多學校把自述書當成自白書，學校化身警總，讓自述書、悔過書成為問案工具，當成思想管控的手段，背離教育輔導的目的，要求教育部刪除「書面自省」做為管教辦法。近年來，校園處理學生違規事件大都採取勸導、反思的方式讓學生真正理解錯誤所在。

但是，這位國小主任的批評有口不擇言嗎？有恣意謾罵嗎？只是講了長官不愛聽的話，就得像過去犯錯的學生一樣寫悔過書嗎？

吳榕峯局長覺得自己和韓國瑜做了很多事，批評者若是憑空抹黑，勢必要對自己的言論負責，承擔不實指控的後果。但若是吳榕峯和韓國瑜自我感覺良好，不滿的市民沒有批評的權利嗎？非要傻傻當個吃麵包就很快樂的不丹人嗎？

這位主任也是高雄市民，更是公僕的頭家，吳榕峯身為高雄市民的公僕，卻打壓市民說話的權利，這樣的教育局長還適任嗎？討好長官就能保官運亨通嗎？

（作者為教育工作者，台南市民）

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