自由廣場》欠缺軍事素養的總統參選人

◎ 諸葛風雲

十一月九日，國民黨總統參選人韓國瑜在基隆座談時談到潛艦國造（逐字稿如下）：「我個人是抱持著懷疑態度，今天政府宣布要造潛艦，如果政府宣布要造航空母艦，如果政府說要發射登陸月球，很多事情是不可能的 。」這段話令人搖頭！總統參選人的高度及邏輯，恐怕連士兵都不如。

在海軍的各類作戰中，「反潛作戰」是最困難的，而潛艦也是所有傳統武器中最具有「戰略」地位的，出海後，要搜尋潛艦真的猶如大海撈針。而反制潛艦最好的武器就是潛艦。此外，水面艦隊及各式反潛兵力都需要有模擬對象，當然我們就需要自己的水下兵力進行訓練／巡弋／戰鬥。

至於潛艦的採購，海軍自一九七三年以「水星計畫」取得二戰期間美國建造的海獅（一九四四年下水）及海豹（一九四五年下水）潛艦之後，歷任海軍總司令甚至國防部長都把採購潛艦當作最重要的對外武器採購項目，無奈在中國的阻擾下，具有製造能力的國家普遍不敢做出決定（全世界只有美、蘇、英、法、德、日、瑞典、義大利、荷蘭及中國具有獨立的潛艦製造能力）。直至一九八○年值歐洲造船業嚴重不景氣，我國才藉由「劍龍專案」向荷蘭ＲＳＶ造船公司成功採購「劍龍級」潛艦。最初預定採購六艘，但在中國對荷蘭報復壓力下，我們僅成功取得海龍、海虎兩艦，至今也超過三十歲了！可知潛艦採購是何等艱辛！也因此海軍才會讓已經高齡七十五歲的海獅、海豹繼續留在現役序列，而持續蟬連世界最年長潛艦的世界紀錄。

爬梳軍購歷史我們可以發現：明明是國軍需要的裝備，如扁政府時期的六一○八億的三項軍購（P-3C反潛巡邏機、愛國者飛彈及八艘潛艦），藍軍竟然動員封殺達六十九次！但在馬前總統執政後，旋即由蘇起分別給予綠燈、黃燈及紅燈（代表通行程度）開始向美示好。然而，P-3C反潛巡邏機由熱機變成封存機、愛國者飛彈漲價、八艘潛艦美國不賣了！多次強化國防力量的好機會，都在藍軍的封鎖下錯失了！藍軍立委甚至在國會殿堂處處刁難國防部軍官，逼得軍官指著自己藍色的領帶暗示立場，導致許多軍官至今仍非常不諒解。

潛艦國造甚至國艦國造是國家重大政策，蔡英文總統已經展現國家領導人的高度，投入國家資源，團結了相關領域的人才，要讓海軍可以將高齡艦艇除役。因為，讓國軍擁有現代化的武器，是我們的責任，更是國家領導人的使命！

（作者為科技業主管、企管博士、「中華台灣福爾摩沙國防軍」部落客）

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