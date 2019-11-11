自由共和國》姜皇池／陳同佳案的司法正義

姜皇池／台大國際法教授

中國前總理周恩來曾說：「外交無小事」；對台灣而言，外交是否無小事，無從得知，但「涉中」則肯定都是大事。

陳同佳案發展至今，對台灣來說，不僅是涉港議題、涉外事務，更因兩岸關係，而顯得詭譎幻化。從「已讀不回」、提「逃犯條例」修法草案，到提供自願投案疑犯「一切合法協助」，吾人看到香港政府立場數變；至於陳同佳，則從逃回香港、入監服刑至願意投案，同樣有著一百八十度轉變。在呼籲實現「司法正義」的背後，隱然感受到著力深刻的香港政府，若加上台灣在野人物的努力批判，以及台灣最大法律事務所的奔走，種種政治力的交錯，使得單純僅就本案法律分析，都顯得蒼白無力，都彷如隔靴搔癢。

在國際上，就管轄權執行問題，主權國家基於「自利思維」，只要事不關己，往往秉持多一事不如少一事態度，理由非常簡單，蓋若與本國無關，審理嫌犯無疑是浪費國家司法資源，不僅審理過程耗損國家資源，關起來還要養他（她），甚至亡故後，尚須處理後續，是以眾多詐欺案的行為地國家，如菲律賓或西班牙等等，基於領土管轄權，原可審理，但都樂將此等台籍嫌犯移交他國或台灣，即是此一道理；至於陳同佳案，受害人是香港人，殺人疑犯是香港人，又已順利潛回香港，台灣本可靜觀其變，但管轄權問題敏感且脆弱，更是眾所矚目，因而台灣自始積極主張管轄權，士林地檢署持續偵查至今，即可得知。

至於應以何種形式與名義，讓疑犯入境我國？從公權力介入程度分類，在各式方法間，「制度性引渡安排」與「純然私人名義來台」是光譜兩端。現階段，台港無法就「制度性引渡安排」達成共識；然台灣又豈可讓陳嫌「純然私人名義來台」，讓通緝犯得合法獲得簽證？在此兩難中，檢視過去台港逃犯交接實踐，並非無前例可供依循。

二○一六年石棺案，三名香港籍人士在香港犯罪後，逃來台灣。基於公共秩序及司法正義考量，台灣遣返該三名疑犯，並戒護至我國機場空橋，再將該等疑犯交接給在香港籍民航機內的香港當局，雙方各別在得合法行使管轄之空間控制疑犯，同時保有各自解釋空間。

然必須承認，石棺案與陳同佳案仍有差異，石棺案所遣返者並非台灣國民；相反地，香港當局「協助」「自願」投案者，則是香港公民。事實上，主權國家普遍不會將位於自己領域內的本國國民，再交給其他國家司法單位。檢視我國所有相關國際司法合作案例，台灣雖小，國力雖弱，但當國人入境我國有效管轄領域後，從未也絕不會將本國國民交予外國司法單位。基於同一理由，陳同佳若是在日本殺死他女朋友，香港政府會將陳同佳交給日本當局？

先不論此間香港政府的可能算計，誠如香港法院在陳同佳案判決所言：被告承認在境外殺人，卻無法在香港對之追訴謀殺或過失致死之責，確實令人沮喪且深覺不公（第四十二段），然此是香港法律問題，以致其司法正義的補救可能落在台灣。如何移接疑犯？上述石棺案所採空橋對接方式，應是目前最可行的執行模式。

無庸諱言，就彰顯司法正義而言，本案是香港有求於台灣，至於如何「合法陪伴」法律上應為自由人之香港公民陳同佳，交予我國民航機內之司法人員，是香港當局須想方設法處理的。然令人不解的是，部分論者似乎認為台灣若不將陳同佳繩之以法，就罪孽深重似的，好似我們必須跪求香港，配合香港？其實台灣要做的不多，就是「合法」「逮捕」陳嫌，且給予陳嫌公平審判機會。

在此誠摯呼籲政府有關當局，務必一切「依法」行事，審慎應對本案；同時呼籲朝野政治人物，不妨靜觀其變，讓專業司法人員應對。更期盼此事件，單純回歸司法，跳脫所有政治紛擾與算計。

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