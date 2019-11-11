社論》看不清「二十六條」的一石二鳥？

中國介入台灣選舉明顯有兩手策略︰一方面限縮觀光客來台、搶走我友邦，另一方面則虛情假意宣布「惠台二十六條措施」，對台灣企業與民眾提供「同等待遇」。二十六條的重點在允許台商同等參與中國重大技術裝備、5G、新型金融組織等投資建設，亦包括招攬青年和農民赴中國創業和加入農業合作社等；此外則對台灣民眾提供領事保護旅行證件以及教育補助購房資格，可參與中國文創園區營運、文創賽事，參與中國職業聯賽等。中國中央電視台更溫情喊話︰「灣灣回家吧！」

中國對台二十六條用意何在？影響為何？不僅應該以台灣利益與安全的角度加以檢視，更要由美中貿易戰的全球大戰略視角予以分析，才能得到完整的解答。此因美中貿易戰的砲火延伸到全球各地，台灣是一個重要的戰場，而明年初的總統大選顯然也成為雙方必爭之地。再加上此次大選的另一層意義，就是親美與親中路線的對決，誰勝誰負不僅攸關政黨之得失，更會影響全球經貿與地緣政治版圖的消長，由此方可清楚看出中國二十六條的目的。坦白說，台灣大選具有如此重大的意義，乃是其為兵家必爭之地，美中任何一方得到台灣成為合作夥伴，將實力大增，足以影響雙方角力的成敗。

台灣的重要性並非吾人往臉上貼金，可由許多層面得到佐證。首先，美中貿易戰之所以爆發，導因於中國崛起，帶給全世界其國家資本主義與數位極權的威脅，恐將摧毀民主與普世價值。此一威脅體現在中國的不公平貿易手段，亦即打著自由貿易之名，卻行國家補貼、強迫技轉、盜竊智財權之實，企圖擊毀自由經濟體，乃有對美國一年高達三、四千億美元的順差，成為全球第二大經濟體，因此遭到川普政府的反擊，乃引爆兩國之間的貿易戰爭。而在中國崛起的過程中，台商大量西進，挹注資金、技術與人才，創造就業，提升薪資，堪稱一大功臣。由中國出口前二十大企業，幾乎有一半是台商企業，台灣對中國經濟成長的重要性，不言而喻。

其次，儘管台商對中國經濟助益匪淺，但是，中國卻也計畫性地培植紅色供應鏈，在國家資源與政策的加持下，不計成本地量產與削價競爭，意圖以殺戮戰場的手法打垮台商供應鏈，建立中國本身的產業。台灣產業在此衝擊之下，受創極深，不但代工組裝的產業備受中企的威脅，兩兆雙星的四大明星產業也多數淪為「四大慘業」。可知台商投資中國，雖然有短利可圖，卻扶植了一個強大的對手，反而導致台灣的供應鏈面臨嚴酷的考驗。台灣經濟近二十年來每況愈下，即肇因於此，而此現象更讓親中份子用以唱衰台灣，力倡經濟傾中才有出路的理論依據。

其實，台灣部分產業受到打擊，但科技業方面，尤其半導體產業，台灣卻具有競爭優勢，處於供應鏈的核心位置，此乃張忠謀所言「台積電是地緣戰略家的必爭之地」的意涵。而台灣科技廠商的優勢，在中國有意打造「中國製造2025」，由製造大國轉型為製造強國，建立科技自主，卻受到美國對中國的科技零組件禁售令之下，尤其凸顯其不可或缺的價值。由此看來，中國以惠台之名，吸引台商參與5G等高科技產業的投資，司馬昭之心，路人皆知。而美國近來對台灣的投資與合作，亦達到前所未見的高峰，顯見全球最先進的經濟與科技大國，也充分認知台灣的重要性，乃極力拉攏，意欲強化對抗獨裁中國的力量。

聯合國及多家研調機構一致指出，台灣是美中貿易戰的最大受益者，可見小英政府在美中貿易戰站對了邊，也推動了吸引台商回流的正確措施，才使台灣經濟在衝擊下仍有耀眼的表現，成為亞洲四小龍第一。反觀中國陷入貿易戰的困境，經濟下滑，恐將引爆債務違約等金融風暴，因而祭出二十六條措施，一則統戰，拉抬親中派的聲勢，一則意圖藉台商之力助其度過被美國抵制的難關。總之，中國的二十六條乃是對台灣的一石二鳥計策，何以國民黨、韓國瑜卻樂觀其成，反而指責表現稱職的小英政府？實在令人玩味。

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