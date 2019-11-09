自由廣場》偏見當有趣

◎ 潘寬

李佳芬日前在「佳芬講堂」中提及同婚。她說，年輕的學生們都十分贊同同婚，但她就回應一句話「所以你們是怎麼被生下來的」。這句話是對同性婚姻相當常見的偏見，有許多面向值得討論和被糾正。

錯誤一，同婚讓人變成同志。李佳芬說「你們是怎麼被生下來的」，是在鞏固異性戀婚姻，因為擔心「大家都變成同志」，導致同婚排擠異性戀婚姻，但這就是邏輯不通，同婚和原有的異性戀婚姻並不衝突，依照公投結果不動民法、另立同婚專法，只是讓雙方各取所需。試想，如果婚姻合法可以改變一個人的性傾向，那異性戀一直都可以結婚，同志怎麼沒有因此變成異性戀呢？根據統計，同志始終佔總人口的五至十％以內，並不會因為能否結婚而讓人「改變性傾向」。

錯誤二，同婚導致少子化。李佳芬對學生表示「所以你們是怎麼被生下來的」，也隱然透露出對少子化的擔憂，但是同婚是同志之間的婚姻，和異性戀不衝突，少子化的問題是出在育兒的高額費用以及照顧問題，跟同婚並無關聯。因醫療改善等，各已開發國家多面臨人口高齡、少子化的衝擊，應像蔡政府這樣思考如何由育兒補助、薪資結構等方面去因應，而不用擔心同婚會加劇少子化問題。

作為總統參選人的團隊一員，李佳芬是有責任向民眾傳達正確訊息的，歷經去年充滿歧視、誤解與謠言的公投後，當時許多聳動的說詞（例如，同婚後爸爸媽媽不見、只能叫雙親一雙親二等等），現在早已不攻自破。藉由去年公投獲取政治利益的國民黨，不應該再利用民眾對同志的誤解來催票。異性戀者是選民，同志一樣也是。國民黨總統參選人的團隊，目前仍未看見應有的態度與高度。

（作者為太陽花學運參與者，新北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法