自由廣場》獨派的緩急輕重

◎ 林廷穎

某些自稱是獨派人士者，不願意在明年一月的大選把自己的選票投給蔡英文與民進黨，所以想投廢票或是不投票。我可以尊重他們的想法，但是我完全不能認同他們的做法。

毫無疑問的是，目前台灣面臨的最大威脅就是中國共產黨的侵略意圖。若你是一位獨派人士，必定有意抵抗此一威脅，在如此狀況下，明智的獨派人士會做的是支持理念較相近、同樣有意捍衛台灣的人或團體，共同打擊中國共產黨在台灣的代理人與走狗。

在目前的台灣，有意抵抗中國共產黨侵略的勢力中，力量最強、規模最大的就是民進黨了。所以在正常狀況下，民進黨是會出現在獨派人士的支持對象或盟友名單裡的，就算不是盟友，至少也不會是敵對的。就算你是認為民進黨已經變質成華獨政黨、只會維護佔領台灣的中華民國流亡體制者，也應該秉持著「拉攏次要敵人打擊主要敵人」的精神，為了不讓中國共產黨侵略台灣的意圖得逞，在必要時還是要支持民進黨。

希望自稱獨派人士者在選舉投票時眼光都能放得長遠、分得出輕重。若要鞏固台灣主權，蔡英文與民進黨絕對會比國瑜黨來得可靠，在蔡英文與民進黨的執政之下，獨派也會有較大的活動空間，並能夠較容易且安全的進行台灣獨立建國運動。

反之，如果是國瑜黨勝選的話，必定會大開城門放任中國共產黨入侵，並啟動和平協議、一國兩制方案，企圖使台灣人淪為中國共產黨的「韭菜」。

我認為，如果這樣的最壞狀況真的發生了，應該被譴責的不只是中國共產黨在台灣的代理人與走狗，還有那些昧於大局、把槍口指向蔡英文與民進黨的自稱是獨派人士。

（作者為國立台灣大學大氣科學系肄業）

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