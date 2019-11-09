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自由廣場》親民黨門票自用是上策

2019-11-09 05:30
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◎ 何華國

親民黨主席宋楚瑜已明白表示，寧可把該黨的總統選舉門票撕掉，也不會給王金平，免得王屆時需脫離國民黨，而讓他背上擾亂國民黨的罵名。看來，宋主席老帥親征，代表親民黨角逐二○二○總統大位，似成定局。其實，親民黨的總統選舉門票自用才是上策。

宋楚瑜若再次披掛上陣，將使台灣二○二○的總統大選更具可看性，有望打破目前的選舉悶局。宋楚瑜出馬衝擊最大的當屬韓國瑜。宋極可能大量吸收知識藍、經濟藍，以及尚未表態的中間選票，無形中壓縮韓拓展選票的空間。

宋出馬對蔡英文的選票當然會有壓縮作用，少部分淺綠的票可能會轉投宋。由於宋從政的閱歷豐富，未來在國政的辯論，會是小英可敬的對手。不過由於宋在選票爭奪的槓桿作用，在三腳督的局面下，對小英的選情反趨有利。

宋楚瑜的披掛上陣，對柯文哲的民眾黨可能情況不妙。由於民眾黨無母雞帶領，區域立委的選舉，在兩大黨的壓縮下，很難有所斬獲。在政黨票方面，由於該黨的理念並不鮮明，若只靠柯文哲日漸衰頹的人氣，再加上親民黨的蠶食，情況很難樂觀。

親民黨的總統門票自用，最明顯的影響，將是對台灣二○二○大選產生板塊的震盪。宋楚瑜雖不太可能贏得總統大位，但卻讓總統選情提早明朗化。親民黨未來區域立委的選舉，或許斬獲有限，但在政黨票的拓展有很大的空間，泡沫化的危機應可解除。

（作者為嘉義大學退休教授）

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