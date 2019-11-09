自由廣場》郭王幫了別人害了自己

◎ 莊勝榮

二○二○總統及立委選舉，將於十一月十八日至二十二日受理登記。親民黨的總統門票花落誰家，甚或變成廢票，繃緊其他參選人及選民的神經。

如果宋楚瑜代表親民黨選總統，王金平不願當副手，時代力量不大可能把票給王金平，參選到底夢空。倘若親民黨評估王金平代表親民黨參選總統，有來頭有搞頭有看頭，中選會登記有他名字，不僅是豪情壯志，將成為事實。

萬一王金平走到無票可以登記參選總統的局面，套一句棒球術語，不會留下二壘的殘壘，好戲在後頭。王金平去年在九合一選舉大力輔選韓國瑜，韓當選市長後，未投桃報李，明知王要選總統，反而自己出馬選總統，王金平真是幫了別人害了自己，幫韓害王，可能變成成語。郭台銘為國民黨出錢出力，也落得退黨的局面。對比韓國瑜，王郭涵養在其之上。二人任何一人代表國民黨參選總統，不會有今日經濟藍、知識藍、正常藍的藍色憂慮了。

王金平的性格在人的九宮格性格中屬於第九種，協調者愛和諧愛和平，加上篤信佛教，所以處事為人圓融。現今台灣社會喜愛酸鹹辣，他的個性溫和，缺乏酸鹹辣特質，因此非媒體及民調寵兒。國民黨逼走他，親民黨容不下他，民進黨不在乎他。前有郭台銘退黨，後有王金平退黨，郭王全國輔選立委候選人，一個霸氣、一個客氣，一個有錢、一個有票，選舉就是要兩張票：選票及鈔票。他們的組合，恐怕是二○二○年最搶手的助選團。

（作者為律師）

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