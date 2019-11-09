自由廣場》中國對台文字遊戲

◎ 劉一德

台灣大選倒數之際，中國從去年「惠台三十一項」後，再度端出「二十六條措施」。說為了進一步促進兩岸交流，大概沒多少人相信。但不論是意圖影響大選，或掩飾「惠台三十一項」的挫敗，而推出花樣翻新的統戰伎倆，都難擺脫中共「假大空」（假話、大話、空話）的本質。

細讀「二十六條措施」，前半段針對企業，後半段針對個人，主要強調「同等待遇」。企業部分提出的，包括循環經濟、主題公園、航空運輸與機場建設、五Ｇ建設等。通常需要以大資本和中企合作，很難由台企全攬，更難享有利益分配權。

除了商業利益之外，真正重要的是保障。慘遭坑殺，人身安全不保的經歷，告訴台商，沒有保障，再優惠也不去。更嚴重的是，因美中貿易戰、一帶一路受挫、財政問題千瘡百孔等影響，中國出口年增率劇降，服務業ＰＭＩ（經理人指數）及ＧＤＰ均創下新低，台商、外商紛紛撤離。泥菩薩過河，自身難保，如何施利台商。

民眾部分，「二十六條措施」說台胞可在中共領事館尋求協助。殊不知，台灣護照較中國護照更受國際社會尊重，台灣免簽證國家數量，遠比中國多。更不要說，台灣目前還有六十七人，赴中國後被消失；中國在外交上極盡打壓台灣之能事，卻妄言要保護台灣民眾，豈不滑天下之大稽。

更諷刺的是，中國對香港、西藏、新疆及異議人士、低端人口等的迫害，引發全球公憤。連自己國民最基本的人身安全都不能保證，支票開得越大，只會讓台灣民眾更容易看破手腳。果真要優惠，何不給台灣人最習以為常的言論自由？

回顧歷史，中共為達吞併台灣目的，從一九八一年的「葉九條」；之後的「鄧六點」；一九九五年的「江八點」；到去年的「惠台三十一項」，惠台政策從未間斷。「二十六條措施」係「惠台三十一項」的延伸，但餅越畫越大，台灣人卻越冷漠。

追根究柢，中共惠台策略均是以「假大空」營造優惠台灣人的情境。唯所謂「優惠」均附有條件，更毫無保障。端看停止中客來台旅遊、停購農產品、逼迫藝人、商人政治表態等舉動，即可見其惠台政策之虛假。無論從過去經驗或未來情勢來看，「假大空」玩多了，終有圖窮匕見的時候。

（作者為台聯黨主席）

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