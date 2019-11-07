自由廣場》「庶民」不是吃素的

◎ 莊雄吉

韓國瑜被週刊報導，失業期間購買台北豪宅，競選辦公室回應說明，庶民就是平民，總統參選人韓市長買賣豪宅不是問題，也是他個人的權益，畢竟韓市長不偷不搶自己賺的錢，跟銀行貸款買房產，有何不可。只是，一邊偷偷摸摸買賣豪宅，一邊又強調自己是庶民、言必稱「莫忘世上苦人多」，同時標榜「一碗滷肉飯、一瓶礦泉水打天下」，未免過於矯情了吧！

韓市長要選總統就必須接受檢驗，不管是政見、財務狀況或是私生活，一個庶民如何擁有大坪數農用豪舍市價數千萬元，然後聲稱八百萬認賠出售？二○一一年失業生涯最後一年，在無業狀況下，還可出手訂下總價高達近七千兩百萬元的豪宅，如果這是「庶民」，那全台灣有兩千萬人是賤民了。

與韓國瑜夫妻一起購買北市豪宅的高市觀光局主秘高美蘭回應，根據中華民國憲法，人民有財產交易的自由，但所有的交易紀錄自應受「個人資料保護法」保障，買房置產是值得慶幸也值得鼓勵的理財能力，坦蕩蕩的，何須怕人質疑呢？社會大眾是在質疑，庶民如何擁有一大票現金（財產所得八千多萬元）、一大票保單（十八張保單、十二張終身壽險）、一大票土地、子女全是海外留學生。難不成庶民也有分階層，韓國瑜是五星級庶民嗎？

（作者為台中市民）

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