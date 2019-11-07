自由廣場》《金恒煒專欄》韓國瑜的內部民調，奇！

韓國瑜正在搬演政治矛盾律戲碼。先看「矛」︰韓國瑜四日在南投跑選舉抨擊民進黨以為「得民調者得天下」，是大錯特錯，再度聲稱「得民心者得天下」，言下表示蔡英文民調高沒路用，比不過他的得民心。再看「盾」︰韓國瑜的發言人葉元之祭出「民調」來對抗民進黨候選人蔡英文，他表示內部民調顯示，韓國瑜僅落後蔡英文約六％，民調會越來越接近，「十一月中旬就有機會打平」。葉元之的「民調」正面對上了韓國瑜的「民心」？難不成韓陣營內部出現了「民心」與「民調」的矛盾？

韓國瑜妄圖用「民心」推倒「民調」，道理很簡單，「民調」大大不利他的造勢；根據「台灣民意基金會」，從今年六月開始，蔡英文的民調即攀升過半的五成以上，韓國瑜呢？可憐，從四月的四成八到十月，跌到只剩三成四。韓國瑜痛詆「民調」推尊「民心」，阿Ｑ而已。救韓國瑜一路被看壞的選情，唯一仙丹還是「民調」。難怪韓營執行長孫大千在十月十一日即拋出訊息云，只要給韓國瑜一個月時間，「十一月中旬，民調就會超前蔡英文」。為什麼民調能夠「預知」？韓國瑜在十月底便一語道破，他宣稱：「民進黨的民調是有心人幫忙操作，就如同孫悟空的金箍棒一樣可大可小，要三十％就三十％，要五十％就五十％」，韓國瑜又怒斥執政黨控制九成媒體。那麼操作媒體、操作民調，就成救韓的不二法門了。

炮製「民調」本是國民黨看家本領。二○○○年大選投票前夕，黨主席李登輝就拿到七份連戰都贏的自家民調；孫大千的大話沒啥玄機。只要逐日盤點十一月一日到四日韓陣營如何操弄自家民調，真相全出了。一日，《聯合報》報導：「韓營人士透露，目前內部民調韓蔡差距已斂至只剩八個百分點」，接著當晚ＴＶＢＳ新聞跟進：「憂韓國瑜逆轉，傳蔡總統內部會議動怒」；輕輕一個「傳」字，就坐實了韓內部民調為真，效應震撼蔡的軍心。過二天的四日，各家媒體紛紛披露韓營發言人葉元之再透露的內部民調：韓蔡之間只差六個百分點。「厲害了，我的黨」，不過兩天，韓民調又贏了兩個百分點；重點在葉元之的重申：「十一月中民調打平是有機會的」。同一天，媒體拿葉的獨家內幕轉問韓國瑜：「內部民調是否只差三到六％？」韓國瑜神回：「不要洩漏國家機密」云云，乖乖我的媽，一天之內又追上三個百分點。

從十一月一日進展到四日，短短四天，韓營透露內部民調從輸八％縮小到三％，也就是在誤差範圍之內；韓陣營原訂「中旬」打平，現在「超英趕美」，月初就兌現支票。問題是，四天內到底做了幾個民調？又如何回應《蘋果》十一月四日公佈的「周周對比」民調：「韓國瑜連敗十四回，以廿五．七％比四十二．七％慘敗蔡英文！」《蘋果》不是孤例，坊間民調顯示韓國瑜輸蔡英文的比數，從十一％到十七％都有。不只沒贏，連「打平」的門都沒有。

韓國瑜在黨內本錢雄厚，至少學步毛主席養了一批韓粉「紅衛兵」。大選輸了，又怎樣？「《封神》演罷是《西遊》」，還可西向中南海三呼「韓主席萬歲」。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法