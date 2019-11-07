自由廣場》轟炸台灣記憶

◎ 冼義哲

本月初國民黨總統參選人韓國瑜「傾聽之旅」走到桃園市楊梅後援會時，一番致詞內容提到「殘忍的第二次世界大戰美軍大反撲，居然沒打到台灣，只打到琉球」，無疑是往歷史上最沉重的傷口大灑一把鹽。

一九四三年底開始，美軍與中華民國軍、蘇聯軍一起轟炸台灣。一九四四年十月七日，筆者的先曾祖父被美軍轟炸時的戰鬥機掃射身中三槍重傷，萬幸保全了性命才有我們這一家人；而筆者為保全家園而擔任海軍志願兵的大伯公，在美軍轟炸點燃的火海中搶救逃命的澎湖鄉親，當年馬公街居民皆被往鄉下疏散避戰火，整個馬公街被美軍炸到滿目瘡痍、一片火海。

二戰當時台灣還是日本殖民地，新竹、台北、高雄、屏東各地都曾遭受美軍戰略性轟炸，一九四五年五月卅一日的台北大空襲不但摧毀政府機關、軍事機構，更造成三千多名台北居民當場死亡、死傷嚴重。

這些都是二戰時我們的家族故事，是島嶼的記憶，那一段高喊「疏開」的過往對許多台灣各地的銀髮長輩來說都是沉重的血淚。筆者孩提時曾替先曾祖父擦背，觸摸過他肩胛上三個被美軍掃射中的彈孔，聽他老人家說過戰爭的殘酷，這些都是長輩們經歷過的苦難。

諷刺的是，韓國瑜自己在同場致詞時提到「受過傷的人知道，要特別小心對傷口的保護」，他說的是國民黨丟失政權的苦，但政大東亞所畢業的他竟然不清楚台灣人曾經承受過的痛；或許是因為其家族長輩來到台灣之前，二次大戰已經結束，才沒有島嶼的歷史故事可以傳承，然而世居台灣，吃台灣米、喝台灣水，想選台灣的總統，就不能不知道台灣的歷史。

攤開所有極權國度的行為，我們便會發現所有殖民者、獨裁者，最不允許人民學的，就是「歷史、母語及政治」，因為學歷史會在其中看見獨裁者的惡行、學母語會提醒人們自己的身分、學政治會有能力改組政府。

過去台灣經歷白色恐怖，黨國為保全正當性而虛構「二戰時日本轟炸台灣」的史觀，藉此淡化中華民國曾經參與對台灣的攻擊、強化仇日的情結，但島嶼的傷痛與記憶不應該被埋沒或遺忘。

而如今韓國瑜無論是出於無知還是惡意，其言都對這段歷史中的苦難人民造成二次傷害，自當對此一發言與態度向台灣人民道歉，而再看近日韓氏夫婦對「母語教育」種種打壓、回顧其去年高喊「政治零分」的樣貌，更著實讓人擔心獨裁的幽靈將於此時借屍還魂。

（作者為政治評論員）

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