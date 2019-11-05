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自由評論網 > 投書

自由廣場》整理教育訴訟案例 供教師自保

2019-11-05 05:30
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◎ 葉昱呈

近日有讀者於貴版投書「如果學生動不動就告…」「老師挨告？教育部快動起來」等文，擔心釋字第七八四號解釋公布後，學生如認為其權利因學校之教育或管理等公權力措施而遭受侵害時，皆可提起行政爭訟以為救濟，是否會引發學生濫訟？筆者建議教育部可蒐集過去發生的行政訴訟案例，作為學校教師處理學生事務時之參考。

按八十四年釋字第三八二號解釋，大法官認為各級學校依有關學籍規則或懲處規定，對學生所為退學或類此之處分行為，足以改變其學生身分並損及其受教育之機會，屬於對人民憲法上受教育之權利有重大影響，此種處分行為應為訴願法及行政訴訟法上之行政處分，受處分之學生於用盡校內申訴途徑，未獲救濟者，自得依法提起行政爭訟；而一○○年釋字第六八四號解釋變更了釋字第三八二號解釋，指出對學生所為行政處分或其他公權力措施，如侵害學生受教育權或其他基本權利，即使非屬退學或類此之處分，本於憲法第十六條有權利即有救濟之意旨，權利受侵害之學生仍可提起行政爭訟。

根據統計資料顯示，八十四至一○○年的十六年之間，全台學生因教育事務提起行政訴訟案件約二十件；一○○年釋字第六八四號解釋變更其他基本權利受侵害，亦可提起行政爭訟後，迄今八年間，全台學生因教育事務提起行政訴訟案件約五十二件，即每年平均案件量約增加六倍左右。分析上述行政訴訟案件，大概可區分為成績評定、學籍、退學、懲處等類別。至於釋字第七八四號解釋公布後，行政訴訟案件量是否會暴增，尚待觀察，但可先將過去行政訴訟案件，分析整理出具代表性案例，提供教師「引以為鑑」，避免重蹈覆轍。

（作者為公務員，屏東縣民）

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