自由廣場》（北社評論）記取李前總統的叮嚀

◎ 陳逸南

一九九六年一月十三日出版《經營大台灣》（李登輝著），作者序指出「經營大台灣」理念的體現，其實也就是全體國人生命力的展現與發揚。經營者必須有明確的目標和堅定的信念，才能帶領國家開拓宏大的格局。而對於國政的經營，有兩項重要的理念基礎，其一是實踐「主權在民」的決心，第二項理念是向歷史負責的胸襟。要掌握契機，以最短的時間、最少的代價，完成最大的改革，成為一個現代化的文明國家。

我們發現，美國當代憲法學家與政治理論家布魯斯．阿克曼（Bruce Ackerman）著《WE THE PEOPLE》Foundations的漢譯本《我們人民：奠基》（二○一七年一月出版），該書序言指出，美國成功關鍵在於「人性尺度上的革命」（revolution on a human scale），其不同於「完全革命」（total revolution）及「常規政治」（normal politics）。又指出，美國人是如何反覆實踐這一在人性尺度上進行革命的卓越技藝。一個關鍵概念是「憲法時刻」（constitutional moment）。…憲法時刻起始於民眾運動的領導人控制了美國政府的某一個主要機構時，通常是總統…。這一對抗引導「改革者」和「保守者」各自動員其支持者，以期在下一次的選舉中贏得壓倒對手的勝利。

李前總統十月十九日發表「民主台灣─是我們的驕傲」專文強調，台灣處在最黑暗的時機，但也是最光明、最有機會邁向正常化國家的時代。在此關鍵時刻，請大家支持蔡英文總統連任，以改變政治亂象，並於第二任期間啟動憲政改革工程，強化台灣主權獨立的國家地位，創造華人世界民主政治的新典範。

修憲歷經七次增修條文的制定，但基本架構堪稱無所變異，甚至也鮮有討論空間。憲法攸關國家定位與發展，但活在當下的我們，卻不容許全盤檢視國家基本大法，殊屬全球絕無僅有的現象。福和會十月二十七日舉辦「憲政研討會」，旨在辯正台灣的地位：單一國家制或聯邦制？

明年總統大選，執政的「改革者」與在野的「保守者」之競爭，益趨熱烈。如何讓台灣走向民主自由的正常化國家，仍是一項重要的工作。記取李前總統的叮嚀，具有重要的意義。團結台灣，鞏固民主，大家共同努力吧！

（作者為台灣北社理事、仲裁人）

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