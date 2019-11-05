自由廣場》非核家園 vs 藻礁海岸

◎ 田海

拜讀蔡雅瀅律師發表「向海致敬，請先留下藻礁海岸」一文，有以下心得。

第一，蔡律師在表達桃園大潭藻礁海岸，應受到更高度保護的個人意見之餘，也提出台北港的替代方案，並從氣候變化、腹地面積與港口條件等面向逐一分析，列舉「中油第三天然氣接收站」若從大潭改址至台北港的多項優點。這樣實事求是，不盲目追求單一價值、搶佔道德制高點的態度，具體展現討論公共事務應擁有的公民素養，敬表肯定。

第二，可惜的是，在蔡律師的論述內容中，不知是有意為之，還是無意忽略，對於改址後勢必導致完工日期的拖延，竟然隻字未提。而這點，又恰恰是討論「中油第三天然氣接收站」選址時極為重要的考量。

第三，台灣一方面想在二○二五年實現「非核家園」，停止製造更多全人類至今仍無法處理的核廢料，同時讓台灣人民脫離核能災變的陰影；另一方面，又要控制並降低因燃煤發電，以及舊式工業鍋爐運轉必然產生的空氣污染，除了加速發展在前任政府時期，進展極為有限的太陽能與風力發電，力求迎頭趕上以外，更需擴大天然氣發電的比重，才能推動「以氣代煤」。以上種種，都面臨極為嚴峻的時間壓力，因為穩定及充裕的電力供給，是國家安全與進步的基礎，不能有任何開天窗的閃失。

第四，「非核家園」推動過程中，要面對的阻力之巨大，以及誤解之龐雜，單以去年公投第八案「停止新建、擴建任何燃煤發電廠或發電機組」，與第十六案「廢除電業法第九十五條第一項」均獲通過的結果，就已展露無遺。換句話說，在前有「非核家園」的理想需要努力追尋，後有公投決議大幅縮減決策空間的限制下，政府有義務兩權相害取其輕，在盡可能考量環境保護的需求後，如期、如質、如量的滿足發電必須的天然氣供應。

總結而言，「中油第三天然氣接收站」的討論由來以久，各方建議也都有助政府的決策思考更為周延。只是，如果不能具體可行，甚至掛一漏萬，那麼恐怕還是難以服眾。

（作者任職公共服務業，政經碩士）

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