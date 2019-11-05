自由廣場》學生談韓國瑜

三招：謊話．壞話．空話

◎ 許裕承

韓國瑜為什麼會得不到年輕族群的信任呢？我認為這要從韓國瑜愛講三種話說起。

第一招：謊話。從F1賽車、賽馬、鄧紫琪來台，到郭董投資、義大投資、太平島挖石油，韓式話術第一招就是說謊，扯完一個接著一個，被拆穿後要不是裝死不回應就是顧左右而言他，甚至如高市議員質詢韓為何未編列太平島開發石油的預算時，還「見笑轉生氣」怒氣沖沖地反問人家是誰說的、不要抹黑我云云，甚至說出我又沒有白紙黑字寫出來。電影投名狀有一句話「人無信就是╳╳」，不知韓是否有看過？

第二招：壞話。從過去批評陳菊落跑，結果現在自己剛上任就落跑，到拿蔡英文、鄭文燦等人的外形做文章，就算不計入韓粉的惡言，韓式壞話可以說是每天都有新花樣，但這些壞話其實應被歸類為抹黑。就以私菸案為例，到目前為止根本毫無證據顯示蔡英文與陳菊涉案，而且蔡政府在其後也道歉並進行改革與懲處，而韓仍然常把私菸案往蔡政府身上甩，若是認為上述兩人有涉案就應提出證據，否則這不是抹黑是什麼？

第三招：空話。經典的高雄發大財，大家都言猶在耳，還有人進來、貨出去之類的口號，很好用，但競選不是比呼口號的啊！真的認為呼呼口號就能獲得年輕人青睞的話，也太污辱我們年輕世代的智商了！

（作者為中正大學勞工所碩士生）

李佳芬與國民黨團的良心

◎ 張文娟

國民黨總統參選人韓國瑜日前提出就學貸款免利息的教育政策，引起各界熱議，本月三日國民黨立法院黨團召開「莫忘世上苦人多！力挺學貸免息」記者會，批評行政院將「學貸免息」抹黑成「學貸免還」，「把學生當賊」，呼籲民進黨拿出政治良心。

但是韓國瑜夫人李佳芬同一天在「佳芬講堂」座談會上被問到，有些學生申請學貸後，出國念書就不回來了，變成呆帳，該如何處理？李佳芬回答說，學生付不出學貸，想必是有一些難言之隱，「政府就吞了吧」，反正幾千億都在浪費了！

國民黨一邊說減免學貸利息不是不用償還本金，是蔡政府在抹黑，但被民眾質疑如何解決學生不還錢問題時，另一邊卻說要政府吞了，顯然韓國瑜陣營提出這項政策是想拉攏一直以來低迷的年輕支持者，並沒有認真考慮過政策可行性。學生族群看到這種看似對自己有利的政見時，不妨想一想政策執行的可行性、可信度，而不是放任政策選後再度成為空頭支票。

（作者為高雄大學東亞語文學系學生）

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