自由廣場》請讓正綠軍進入國會守護台灣

◎ 陳昭姿

泛綠營的總統參選人已經底定，具有民意與執政優勢的蔡政府團隊，目前主要的工作目標是重新整隊出發作戰。

在台灣尚未出現政黨輪替之前，猶記李前總統執政時代，從台灣人民反威權要自由起家，藉以凝聚民心的民進黨，以在野角色扮演黑臉，李前總統只做不說的逐步帶領國家走向民主。

台灣如今面對的不再只是普世認同的自由民主議題，而是更為艱難無解的國家認同爭議。因此，早期與民進黨成立前與後共同努力的在野人士，早已數次重組不再是同一群人，因為，「民主自由」與「國家認同」之間不能劃上等號，「反對威權」與「主張獨立」之間也不會是完全相同的一群人。

經歷總統初選與第二人選連署未成的雙重創傷，療傷不容易，也很難下藥。相信民進黨無法掌握，這些其實曾經是最關心台灣前途，更是過去長久的支持者，是否願意在不到七十天內歸隊，或是在明年的那一天走出去投票。

請讓顧其名思其義，堅守執政黨當年出發原點的「一邊一國行動黨」，在國會擁有一席之地。本黨的聲音與呼喚，有望讓相當比例受傷含怨的支持者，願意站出來投票，不但提高二○二○年投票率，也可望重演當年在民進黨扮黑臉，李政府扮白臉的情況下，順利推動各項有形無形的建設，更讓近年感受前途茫然生活艱難的基層選民，重燃希望，重拾快樂。「快樂希望」是目前綠軍唯一一次在台北市執政成功陳水扁市長的口號，我們願意相信，真正體恤民心的大政府，不會放棄讓台灣人民擁有快樂希望。

（作者為一邊一國行動黨發言人）

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