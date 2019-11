◎ 黃惟冰

中國國民黨總統參選人韓國瑜近日多次表示,高達九十%的台灣媒體都受到民進黨控制,不監督執政者,反而監督一個反對黨的候選人,這是什麼民主? 但,事實真是如此嗎?

第一,國家通訊傳播委員會(NCC)在九月十八日公布「一○八年七月電視新聞報導觀測」統計結果,在十一個受觀測的電視新聞頻道中,韓國瑜被報導的總秒數為全國政治人物之冠,其次才是蔡英文、柯文哲、黃國昌與郭台銘。而且,除了台視、華視與東森新聞頻道以外,韓國瑜在其餘八個頻道的被報導秒數都是名列第一。特別是中天新聞頻道,與韓國瑜相關的報導就佔了六十二.四七%的秒數。

第二,五月十日至十二日,北京日報報業集團曾舉辦「第四屆兩岸媒體人北京峰會」。中國政協主席汪洋出席並指出,「當年兩岸關係解凍,媒體界朋友立下汗馬功勞,現在要實現『和平統一、一國兩制』,仍要靠媒體界朋友共同努力。」當時在座的台灣媒體高層多達幾十位,更橫跨報紙、廣播、出版社與電視頻道等多元通路,堪稱冠蓋雲集。

第三,五月二日,國安局副局長陳文凡在立法院備詢時透露,國內確實有中共的「同路媒體」,包括「社論」在出刊前,都還要先送北京審閱。

第四,國際非政府組織「自由之家(Freedom House)」在六月四日發表「二○一九年自由與媒體:向下的螺旋(Freedom and the Media:A Downward Spiral)」。其中直指,「數個源自中國的假新聞與變造圖像在台灣的社群媒體廣為流傳,更登上媒體版面,破壞了台灣政府的聲譽。」

第五,英國金融時報(Financial Times)七月十六日在報導中引述中國時報記者的說法,「他們(國台辦)每天都打電話來。他們不會介入每件事,關心的主要是兩岸關係和中國相關話題。他們對報導角度有發語權,也能干涉首頁編排。」

第六,國際通訊社路透(REUTERS)八月九日刊出「買『新聞』:中國利用台灣媒體贏得島嶼人心(Paid "news": China using Taiwan media to win hearts and minds on island - sources)」專文,揭露國台辦至少付錢給五家台灣媒體進行「新聞置入」。而接受採訪的台灣媒體人員也向路透坦承,拿人手短,編輯台不可能不進行自我審查。

綜合以上,我們可以發現,民進黨不可能控制九十%的台灣媒體。否則,獲得最高曝光度的政治人物應該是蔡英文,不會是韓國瑜。此外,也不會有這麼多的台灣媒體高層出席為汪洋「一國兩制」的言論背書,因為這是蔡英文持續抵制的對象。當然,更不會有層出不窮的假消息,一再打擊蔡政府的威信。

然而,最令人感到悲哀與不安的是,許多的蛛絲馬跡都顯示,真正控制諸多台灣媒體的是北京當局,而台灣的新聞自由與言論自由,正遭到中共統戰與銀彈的蠶食鯨吞。

(作者曾任智庫研究員,高雄市民)

