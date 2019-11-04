自由共和國》許錦文／台灣融合文化優於中華文化

許錦文／退休大學講師

國民黨籍參選人不管韓國瑜或立委，喜歡楬櫫中華文化，拿中華文化來說項。朱立倫在新北市幫鄭世維輔選時，談到發揚中華文化而不提台灣融合文化，是對社會及人類學文化的無知，還是輕視台灣人所建立的融合文化？一個對台灣本土文化缺乏認知及肯定，滿腦子大中國民族主義思想，追求大一統者，跟習近平有什麼區別？又有什麼立場與資格參選台灣人的總統？口口聲聲說中華文化而不強調台灣融合文化，不承認台灣文化的主體性，已經落入中共的統戰伎倆，認為台灣文化是中華（國）文化的一部分。

無可懷疑者，台灣文化是融合文化，中華文化只是台灣文化的元素及成分罷了，台灣文化包括中華、西方、日本及原住民等文化，尤其台灣被日本統治五十年，已經融有很濃厚的日本文化。兩岸隔絕五十年，各自發展出自己的生活及道德文化內涵風格，台灣融合文化早已優於中華文化，尤其是屬公德層面的衛生及環保文化，雖然猶待提升。

中華劣質文化透過在台中國人蔣氏父子及馬英九執政八年，刻意再度侵入台灣，腐蝕台灣文化，自私貪婪及官商勾結，走後門送紅包、拿回扣，詐騙集團興起，甚至兩岸聯合詐騙。梁啟超批評中國人私德蓋過公德，不會為他人設想，以致人心流於卑鄙、庸懦及巧詐，之所以如此，是因中國自古以來，以四書五經為學習典範，其中卻以私德為本位；柏楊說中國文化是醬缸文化，是髒跟亂的文化，請問韓國瑜及朱立倫，這樣的民族性所衍生出的生活及道德文化，值得在台灣發揚嗎？

社會兼人類學家羅伯森（R.Robertson）提出全球本土化（glocalization）價值觀點，刻意將全球化（globalization）及本土化（在地化）（localization）兩個英文字，合併成創新的英文字（glocalization）。此凸顯本土化是全球國際化的基石，沒有本土化，哪來國際全球化？中共處心積慮想併吞台灣，強調台灣主體文化，撥亂反正，即中華文化只是台灣融合文化的成分而已，這種價值觀點相當重要。

雖然全球化在經貿層面上，對東亞開發中國家，在減少貧窮方面確有貢獻，中國也拜全球化之賜而政經及國防崛起，尤其台灣在追求終極統一的馬英九主政八年期間，以全球化與和平糖衣，將台灣資本、技術及人才大量往中國輸送，創造中國人的就業機會，這是反台灣本土化的作為，此作為造成台灣國安大破洞，貧富差距擴大，薪資倒退至十五年前。今川普打貿易戰，也是有感全球化造成美國的傷害，才走向本土性的保護主義，川普說中國偷走美國人的就業機會就是這個道理。

諾貝爾經濟學獎得主史迪格里茲（J.EStiglitz）提出對全球化的質疑。他批評國際貨幣基金（ＩＭＦ）、世界銀行（World BANK）及世貿組織（ＷＴＯ），這些主導全球化與經濟發展的官僚機構不夠透明，反而帶給開發中國家痛苦，照顧了富人，卻犧牲了窮人。依此，霸權中共也以全球化的一帶一路，讓非洲國家債台高築，宛然是另一種形式的經濟侵略。

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