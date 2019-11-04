自由共和國》黃俊義／台灣可以為世界做些什麼？

十月二十四日美國副總統彭斯，再次發表對華政策演說明確且強硬地告訴中國政府美中之間不是只有貿易問題，更多的是信念與價值的戰爭。（法新社檔案照）

黃俊義／CTIMES 社長

國際社會的態勢極為明顯，只要香港堅持非暴力抗爭，就能贏得大多數人的尊重與支持。圖為香港理工大學畢業生日前在日參加畢業典禮後戴上「Ｖ怪客」面具集會，（路透檔案照）

目前台灣整個籠罩在選舉氛圍當中，所思所為都是為了贏得勝選，參選者提出刻意討好選民的政見，民眾則選擇有利於己的政黨或政策，孟子說：「上下交征利，而國危矣。」老實說，這才是真正的亡國感。任何有識之士都知道，台灣民主政治的發展還不成熟，隨時都有走回法西斯社會的可能，因為民主社會不是只有選舉，更重要的是要有一套獨立客觀的司法系統，以及人道主義的基本關懷。

十月二十三日，發生了震驚全球的冷凍貨櫃藏屍案，英國政府為了三十九名遇難外國偷渡客降半旗且當地民眾自動聚集哀悼守夜；此時，中國政府則在撇清關係、指責別人，兩種思維模式真是天壤之別。所以，如果要問什麼樣的政府、企業才能可大可久？顯而易見，上下交征利只有互相吞食，無法創造市場；而謹守本分、利及他人，才可能創新發展。美國著名的前總統甘迺迪有句名言：「不要問國家可以為你做什麼，你應該要問自己可以為國家做什麼。」同樣的，我們應該要問台灣可以為世界做些什麼？

台灣現有的條件與機遇都是過去所創造累積的結果，相當程度就是因為人民追求民主自由與樂善好施而來。然而，多年的和平穩定也逐漸造成小確幸的思維，一般大眾忘卻公義與理想，不僅安於現狀、得少為足、目光短淺，甚至是爭權奪利，都是目前隱藏的危機與問題。要知道這個世界沒有人虧欠你，也沒有人有義務要保護台灣，若不再為世界做些什麼，所有的條件與機遇也都會化為烏有。

十月二十四日美國副總統彭斯，再次發表對華政策演說，明確且強硬地告訴中國政府美中之間不是只有貿易問題，更多的是信念與價值的戰爭。在人權與文化的層面上，更是沒有國界之分，所以彭斯在演講中除了肯定台灣是世界主要貿易經濟體外，更讚美台灣是中華文化與民主的燈塔。對於台灣而言，這是一次不可多得的機緣，美國政府強調會與台灣、香港人民站在一起。彭斯提到美國因為受到香港民主人士的啟發，對香港人充滿敬意，對於中國則是要求必須做結構性的改變。

美國為什麼要與台灣、香港人民站在一起，而與中國政府鬥爭到底？原因很簡單，中共正在一步一步地侵蝕美國與西方社會，美國也到處都是貪得無厭、道德敗壞之人，而台灣與香港則在追求民主與自由的價值，並且對國際社會做出貢獻。國際社會的態勢極為明顯，只要香港堅持非暴力抗爭，就能贏得大多數人的尊重與支持，外資不僅不敢進入中國，還會陸續撤出，根據財政部統計，台商回流的資金已達七千億台幣，還在等候審查的企業有三十多家，估計上看八千億的資金回流。

在這個關鍵點上，台灣社會要了解，創造分享才能贏得市場，慳貪嫉妒必將難以生存。目前台灣的各項指數都在世界上名列前茅，根據統計包括安全性、宜居性、友善度與幸福感都是數一數二，而經濟規模、國民所得、數位化程度、自由度與競爭力在世界排名也都很亮眼。十月初美國國務院、商務部及農業部致函美國五百大企業，強調美台關係緊密，並鼓勵他們強化與台灣的貿易、投資關係。所以，台灣的產業一定要把握住這難得的機緣。

然而，慳貪嫉妒的思想云為仍在台灣社會蔓延，慳是吝於付出，貪是據為己有，嫉是容不下壞，妒是見不得好，尤其是政治人物多以詐欺取勝，藍綠兩黨為權力而瘋狂，這樣會使得最不入流的人高居上位，所謂上樑不正下樑歪，隱憂即將浮現。台灣社會並不欠他們，國際社會也不欠台灣，只有創造分享才能立足世界，不要小看自己，要思考我能為台灣做什麼？台灣能為世界做什麼？這才是真正的大人與大國。

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