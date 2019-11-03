自由廣場》（青年時評）連儂牆的民主殺手

◎ 林欣諭

香港「反送中運動」不只侷限在香港，全世界有香港人的地方皆遍地開花，並在各地築起貼滿一張張聲援紙條的連儂牆。

中國學生及遊客不斷在國外暴力滋擾反送中聲援：七月下旬，澳大利亞的昆士蘭大學校園中香港學生舉行「反送中」聲援活動，中國駐澳洲的領事館竟然動員中國學生前往騷擾；近來台灣各大專院校也出現中國學生及遊客損毀連儂牆事件，阻止香港學生的言論跟意見表達自由。上週又一起中國遊客破壞台中市一處連儂牆，被警方拘捕，按毀損罪移送地檢署偵辦，至今中山大學、義守大學、世新大學、文化大學、台灣大學等學校都出現中國遊客或學生蓄意破壞連儂牆事件，除了當事者被移送法辦，聲援學生更因此反擊出招「撕一貼十」等活動表達訴求及意志堅定。

從中國擴展到世界的中式「人權標準」：中共這種把自己國內低落的「人權標準」輸出到國外的行徑，越來越囂張。例如今年二月，加拿大籍藏人拉莫（Chemi Lhamo）當選多倫多大學士嘉堡分校（UTSC）的學生會會長，但卻遭該校的中國留學生抵制，理由與她支持藏獨有關，還號召近萬名中國學生上網連署，要求校方取消拉莫的當選資格。而加拿大維吾爾大會前主席托度希（Rukiye Turdush）受邀在麥克馬斯特大學（McMaster University）進行一場與新疆再教育營相關的講座，也遭中國留學生爆粗口罵髒話等鬧場事件。

世界各國提高警覺於中國對民主自由的新形態襲擊：中國以撒錢的「大外宣」模式對國外輸出良好形象，以自身龐大市場威脅各國選邊站，海外愛國職業學生再加以霸凌不利於中國的言論者們。這也是為什麼，美國國務院政策規劃主任史金納（Kiron Skinner），在今年四月廿九日美國智庫「新美國」（New America）舉辦論壇中表示，美國與中國乃「全然不同的文明和不同意識形態的對抗」，而美國此前從未面臨過這種對抗。

中國已成為可掌握資本主義世界話語權並限縮各國政府、團體或個人言論自由的玩家，是以各國也開始嚴正戒備中國對國際間的影響力。敵國就是鄰居的台灣，更須好好防備。由台灣基進黨、民進黨共同引進美澳法規所研擬的「境外勢力影響透明法」正是護台防中的守門員！

（作者為劇場工作者，台灣基進政經私塾學員）

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