自由廣場》中國「債」得動幾多愁？

◎ 陳止戈

延宕一年多，中共四中全會千呼萬喚始出來，習近平就算百般不願意，依舊必須面對以下三大難題：一是如何扭轉結構失調導致的經濟下行壓力，二是中美貿易戰如何收拾，三是持續中的香港反送中風暴如何善後。

其中尤以治理失序的經濟滑坡最為嚴峻。國務院最新公布第三季ＧＤＰ增速是六．○％，連川普也拿來揶揄，懷疑去掉水分後的數據是負的。大量失業及非洲豬瘟帶動的通膨蠢蠢欲動，反習勢力與民怨結合的火山，隨時可能爆發。

評估這個風險有一個最佳參考指標：那就是印鈔放水美化ＧＤＰ數字，以債養債所累積的政府債務及民間融資槓桿，已經累加到爆破邊緣。

中國債務問題究竟有多嚴重？根據財經媒體《彭博》報導，中國二○二○年將會達到離岸債券違約的高峰期，每一筆三、五億到數十億美元不等，殖息率普遍在十五％以上，是不折不扣的高利貸；光是「海航」一家上半年就虧損卅五億人民幣，還有高達七千億人民幣的債務待償。今年以來，中國公民營企業債務違約頻頻爆雷，李克強一邊高喊去槓桿，中國央行一面放水，就像毒癮患者戒不斷嗎啡誘惑。

又國際評級機構「穆迪」統計，二○一八年中國國企及地方融資平台負債已經高達人民幣六十兆，更嚴峻的挑戰來自於居民負債槓桿拔高。一份統計資料顯示，中國前五％的存款人平均存款是四十七萬人民幣，另九十五％的人平均存款只有二．四萬，駭人的是，其中四十％的開戶人存款是零，高達五．六億人是入不敷出的「蟻族」。

再看負債，最新看到的數據是，中國居民總體負債四十兆人民幣，其中的一．七億人是九○後世代，他們就貢獻了廿兆，平均每人負債十二萬，這些人大多還沒有結婚買房。

李克強供給側改革，去的是國企央企的槓桿，去掉的是過剩產能與庫存，但一方面又鼓勵買房和消費，用以美化ＧＤＰ，結果就是政府國銀是最大的贏家，而地產開發商也撈得盆滿缽滿，卻製造了數以億計的房奴與卡奴。國富是假象，民窮才是現實。

四中全會通過《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》，看得外界一頭霧水，輿論聚焦在高層權鬥的誰上誰下，至於民生經濟，未提及片語隻字。習近平的偉大復興夢，究竟還能「債（載）」得動幾多愁？韓國瑜想靠「叫爸爸發大財」，恐怕連門都沒有。

（作者為業餘投資人，新北市民）

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