自由廣場》請問韓市長，哪些媒體被控制？

◎ 謝登元

韓國瑜在造勢晚會痛批民進黨控制九成媒體，讓人再度見識到他那無中生有，無的放矢，選舉操作的惡劣奧步。

我不知道他口中的這九成媒體是如何計算出來的？可不可以具體指出是哪些媒體呢？如果不能清清楚楚的提證據，不能明明白白的列統計，那麼是不是形同抹黑九成媒體人的清白，侮辱九成媒體人的專業，誹謗九成媒體人的名譽？

台灣的民主自由推動傳媒的獨立、自主、多元、進步、發達，早就不是一人一黨可以一手掌控或一手遮天。時至今日，居然還有人說它被一黨控制。我只能推測，口出如此謬論者，如非草包就是無知，要不就是喝酒過多，損及腦神經，產生「被迫害妄想症」等失智病徵。因此，其腦袋記憶停滯不前，還留在兩蔣威權統治的戒嚴時期原地踏步。

甚至，我覺得政府對傳媒不但控制不了，且有過度放任之虞。因此，偏紅媒體可以為自己的特定目的而公器私用，肆無忌憚地吹捧、造神單一候選人而毫無節制。眾所周知，上次九合一大選，韓國瑜不正是其中最大的獲益者嗎？

韓國瑜又扯說：「媒體只會監督在野黨，不監督執政黨，世界上有這種民主、有這種媒體，台灣民主是這樣子發瘋了嗎？」可笑的是，韓國瑜在講這番話時卻忘了他自己的身分。在高雄市，韓國瑜是執政者，他背後代表的國民黨也是完完全全執政的執政黨，韓市長再度用自己的話來打臉自己。

台灣的民主沒有發瘋啊，有問題的是韓國瑜自己！

（作者為資深媒體人，現任職民間團體）

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