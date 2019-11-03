自由廣場》39〉52？

◎ 林志翰

網路上流傳一份二○二○年總統大選試算表，將蔡英文與韓國瑜的支持度與支持者的投票率合併計算。以民調支持度蔡英文五十二％、韓國瑜卅九％；支持者的投票率蔡英文七十％、韓國瑜九十五％來換算，得到的結果就是韓國瑜將以五十．四四％小贏蔡英文的四十九．五六％。總統大選真會上演卅九大於五十二的戲碼？筆者試著以統計學觀點來論述。

首先，特定族群的高投票率在統計學的角度就是「極端值」，代表特別大或特別小的數值。 極端值對於統計數據的平均數影響很大，極端值的影響可以由標準差看出。跳水、舞蹈等較主觀的比賽就會刪除極端值，不讓極端值影響了比賽公平性。

總統大選就是一個多樣本的普選方式，每個年齡層或雙方陣營支持者都有相當的人數。以六十歲以上的人投票率高會形成「極端值」影響大選結果，或是以鋼鐵韓粉有九十五％以上的投票意願會變成一種影響大選的「極端值」，用簡單的乘法算術製造出民調支持度不等同於大選結果，筆者只能說，投票很公平，票多者贏，但要藉此漠視民調支持度高低呈現出來的結果，其實就是一種自我安慰。

別忘了，截至今年七月以前的各家民調，韓國瑜均呈現出穩定領先的態勢，韓國瑜怎麼沒說民調遭到操弄？等到自己不斷秀下限，浮誇話語、荒唐行徑造成民調節節敗退，結果韓國瑜又說，他看到的是熱呼呼的民心。怎能說，超強話術就是韓國瑜的特性，但超過一半的選民討厭度恐怕不是話術可以包裝的。

其次，鋼鐵韓粉有超過六百萬人嗎？鋼鐵韓粉約莫二十幾趴，兩百多萬人左右，投票意願即使百分之百，進入票匭的選票最多就是兩百萬多張，根本不可能贏得總統大選。這也就是許多人質疑韓國瑜都在同溫層取暖，阻絕中間選民、淺藍、淺綠選民青睞的機會。

韓國瑜的支持度裡還有國民黨傳統的支持者，將韓國瑜的支持度全部視為鋼鐵韓粉，再以高達九十五％以上的「投票意願」進行轉換計算，這犯了樣本取樣的錯誤。

而未表態選民一定都是自己的支持者，所以只要讓他們含淚投票，就能贏得選舉嗎？依常態分布的曲線，未表態支持小英總統或韓國瑜的選民大致上會呈現出與表態選民大致的結果。有夢最美，但要用冰冷的數學算術計算，顯得天真許多！

（作者為數學教師，台南市民）

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