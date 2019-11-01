社論》「深水炸彈」密集奇襲，「小英號」準備好了嗎？

「白白胖胖」彷彿通關密語，對選情帶動了不可思議的微妙變化。一些民意調查結果，雖然蔡英文仍然明顯領先韓國瑜，但是領先幅度也相對縮小了。也就是，韓國瑜的天馬行空凸槌頻頻，卻造成民調谷底翻升，簡直難以理解。同時，許多原本從挺韓轉為黑韓的名嘴，也在幾乎相近的時間點忽然又變成白韓，連因黑韓被國民黨開除黨籍的某名嘴也改口誇讚：「白白胖胖」戰法可怕之處，不管民進黨做得再多，韓國瑜胡說八道就把聲量搶過來了。那些名嘴像魚群突然集體轉向，不知是否有人扭轉開關。另外，傳言中南部大組頭逆向操作，開出互不相讓的ＰＫ賭盤，意在拉抬韓國瑜的聲勢。

先前國民黨初選時，連戰領銜三十一位大老發表公開信，呼籲支持韓國瑜。現在連戰似乎又要出手了，一週後將邀請歷任黨主席力挺韓國瑜。在此之前，韓國瑜主張大學生及研究生免費出國遊學一年，引起社會一片質疑，但連勝文表示：「百分之百支持韓市長這個政見。」當前，國民黨、藍營、知識藍、經濟藍，都對韓國瑜的喝酒唱歌打屁搖頭嘆息，更不要說年輕世代「討厭韓國瑜」蔚為風尚。在這種社會氣氛之下，連家逆勢操作之舉，不得不令人納悶，背後是否有超越國民黨、藍營的運作。別忘了，二○○五連胡會所奠定的代理人體制，而國台辦透過台灣特定媒體挺韓的態度是眾所皆知的。

以上變化的醞釀期，有個值得注意的事件，便是陳同佳被投案的插曲。此一奇襲，小英政府的第一反應，有關部門各吹各調，在社會觀感上造成失分。還好最後化被動為主動，要求港府協助我方檢警赴港押解陳嫌與證物，港府再次拒絕司法互助，且政協牧師主導下的陳嫌來台投案遙遙無期，台灣民眾方始逐漸看清誰在政治操作。不過，這種針對「小英號」的「深水炸彈」，應該不會是絕無僅有，包括選前活用陳同佳這個棋子。未來兩個半月，北京介選台灣二○二○必定還有狠招，本土政權必須嚴陣以待、步步為營。目前，貿易戰、反送中，形成習近平的權力危機，台灣大選若能扳回一城，正好可以為他解圍，台灣必須料敵從寬，原因在此。

以上的外部因素，有賴小英的國安團隊上緊發條，密切注意戰情變化，在危機出現的第一時間擬妥整套因應方案，再由各個有關單位見招拆招。同時不能大意的，則是內部因素。陳同佳被投案的鋪陳，中、港、台三方縝密作業，我方不僅矇然無知，甚至有國策顧問為政協牧師帶路。從內部擊潰對手，一向是老共的法寶，如果「小英號」予北京可乘之機，那麼「深水炸彈」的殺傷力一定可以達到最大張力。本土政權要防「中共代理人」固然沒錯，但防自己人被滲透、利用同屬要務。而類似蘇嘉全家族，高居立法院長要職，卻自亂陣腳，坐實「白白胖胖」流言。諸如此等有礙觀瞻的「吃相」，儼然認定民進黨勝選在望，準備坐地分贓。站在旁觀者的角度，實在不得不提醒，民進黨的票未必有那麼多。

為了扭轉頹勢，所謂的「白韓產業鏈」，似乎已經啟動了。而所謂的陳同佳被投案，也等於繼假消息網攻之後，為質量更高的「黑蔡產業鏈」拉開了序幕。最近，華府挺台動作不斷，這是本土政權的利多，但北京手上的籌碼亦復不少，足以狙擊「小英號」。台商、影視藝人、地方派系、社團組織，可以市場、利益為脅迫，而統促黨以雄厚的「資源」，取代國民黨的傳統綁樁，觸角伸入宮廟、農漁會、村里等基層人脈，那些看不到的紅色力量，會在這場大選發揮甚麼「陸戰」功能，以配合北京的「空戰」，堪稱本土政權的新挑戰。

去年一一二四，北京介選成功，一夕之間，本土政權完全執政搖搖欲墜。今年以來，美中貿易戰加劇中國內部矛盾，香港反送中打臉一國兩制台灣方案，國民黨提名的韓國瑜自己打敗自己，而在印太戰略下美台關係快速升溫，凡此給予小英政府敗部復活的機會。只不過，北京對併吞台灣，絕非省油的燈，其於香港反送中的國家暴力展現，便是徘徊在台灣民主選舉上空的幽靈。習近平過了十九大四中全會這一關，美中可望簽署第一階段貿易協議，香港紅色恐怕已達初步震懾效果，接下來大可無所不用其極地對付台灣，不論結果如何都要讓二○二○淪為一場破壞性大選。「深水炸彈」即將密集奇襲，「小英號」準備好了嗎？

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