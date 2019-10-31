社論》「台灣離香港不遠 一張選票的距離」

整場總統大選至今，似乎只看到一個言行脫序的參選人成天信口開河，大開一些兌現機率低、天馬行空的選舉支票，似乎在表演一場綜藝性的脫口秀。（記者黃淑莉攝）

選舉過程中，各方攻防激烈在所難免，但是，負面新聞充斥，社會充滿暗黑能量，鮮少清新正向、振奮人心氛圍的大選，卻是少見。整場總統大選至今，似乎只看到一個言行脫序的參選人成天信口開河，大開一些兌現機率低、天馬行空的選舉支票，似乎在表演一場綜藝性的脫口秀。一場攸關二千三百萬人安全與福祉的總統大選，如果不分是非、黑白，不在乎專業與理性思考，只求搶佔網路聲量，不免令人憂心。

常態的民主選舉，個人的成敗、政黨的輪替，皆不足為慮。然而，若是選舉之中出現非典型的參選人，其國家認同可能危及台灣主權，輕率的政見承諾只是意在吸引群眾，全然無視客觀條件可否實現，以及言行偏差，頻生爭議，則此人的種種選舉作為，自然必須加以嚴格的批判與檢驗，不能任由這些負面選舉伎倆造成國家的危機與社會的分裂、衝突。而國民黨提名的高雄市長韓國瑜似乎就是這種類型的總統參選人，其言行、政見大都淪為民眾的笑柄，主權立場更備受質疑，卻成功搶佔媒體版面與聲量，因此，國人對其選舉作法絕不能以看笑話的心態視之，必須嚴肅看待，方可破解其似是而非的論調，防止一場民主災難的發生。

韓國瑜以總統參選人之高度，卻「他奶奶的」、「恁爸」、「王八蛋」、「嫖妓、玩女人」在大型群眾場合脫口而出，毫不忌口，其言語之粗鄙，已成定論。尤為可議者，韓國瑜為求衝高網路聲量，顯然已經不在乎外界的觀感，更不管其對社會造成的錯誤示範，因此有評論家以所謂「草包兵法」稱之。草包兵法最重要的意涵，就是聲量等於話語權，而掌握話語權，就可以邊緣化對手，再加上假訊息流竄及特定媒體的吹捧，便能形塑出一群忠貞的信徒，鼓動風潮，進而影響不表態的選民，取得選戰的勝利。其實，這些爭議言行政見，猶在其次，更重要的是，韓國瑜的兩岸關係主張的危險性，似乎並未得到民眾的充分認知，這才是攸關台灣安危的關鍵。

台灣當前的處境益發艱困，一方面美中掀起貿易戰火，美國是堅定支持台灣的盟友，而中國卻是台灣的最大投資國與生產基地，對台灣更是步步進逼，因此如何在此一詭譎局勢中選對邊，既能增加台灣的利益又不危及國家安全，將是總統參選人的一大考驗。揆諸小英在此議題上，護主權的立場明確而堅定；而韓國瑜不僅不願正面回應，反而採取一些輕佻而難解的言語做為譬喻，例如「塞子與浴缸」、「王八蛋與爸爸」等，令人不知所云，更宣稱談主權太無聊，簡直視台灣的死生大事為兒戲。尤有甚者，韓國瑜日前會見美國在台協會主席莫健後，確定不會訪問美國，此事盛傳美方提供五道考題，亟欲了解韓的態度，包括︰一、若當選總統，台灣未來經濟是否會過度依賴中國？二、如何證明在兩岸關係上，能夠處理得比總統蔡英文好？三、若中國要求兩岸簽署和平協議，是否會屈服於中方壓力？四、對於中共介入台灣二○二○大選的看法及如何應對？五、是否繼續配合美對台軍購政策？但韓國瑜顯然並未給美方明確的答案。事實上，韓國瑜對這五道考題的答案，不僅美方想要了解，台灣民眾更想一窺全貌。可惜韓國瑜不願正面回應，交出空白的考卷。

大選只剩兩個多月，至今國人看到的仍是一些以網路聲量為王道的旁門左道，淪為一場缺乏國政願景為主軸的選舉，逐漸走上歧路。反映在民調上，就是不表態的民眾達到三成，是歷來總統選舉未見之怪現象。平心而論，如此輕浮的選舉走向，執政者亦應承擔部分責任。因此，吾人誠摯建議執政者，應該一改被動回應一些瑣碎議題的作法，積極提出連任後的治國藍圖，以實打虛，以專業、理性破除吹牛與民粹，讓民眾可以對未來有所期待與安全感，方可在波濤洶湧的怒海中掌穩船舵，穩健前進。最近網路上流傳一句話︰「香港離台灣不遠，一張機票的距離；台灣離香港不遠，一張選票的距離。」確實發人深省。

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