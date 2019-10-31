自由廣場》辣台妹必須以攻為守

◎ 游森琳

從韓國瑜請假開始，二○二○選戰如火如荼展開了，韓國瑜從屏東鵝鑾鼻出發，一路北上開始競選，韓國瑜每天盡說些空話、大話、假話，台灣人每天好像在看小丑表演爆笑劇，媒體每天在討論「盲腸線」、「高山升旗台」、「故宮文物一次展」等「韓氏笑話」，大家都認為韓國瑜是「草包」，沒有政策內容的總統候選人，但明眼人看出韓國瑜正在循二○一八高雄市長選舉的人氣，聚集能量等待翻轉局勢！

韓國瑜表面上好像傻傻的自走砲，無厘頭、無方向地亂打選戰，其實是空前的選戰奇才，精得很，韓國瑜戰略上採取毛澤東的「階級鬥爭」與希特勒「民粹」為主軸的策略，戰術上採取川普、菲律賓杜特蒂選戰「聲東擊西」、「亂槍打鳥」的打法，秉持著「不管好新聞、壞新聞，能上媒體討論就是好新聞」！

韓國瑜每次的造勢場合粗話、髒話、幹話連篇，一副流氓無賴的模樣卻獲得台下熱烈掌聲，塑造「韓國瑜和庶民零距離」形象，誰會管他是家財萬貫的大富翁！和年輕人對談時「喝酒、打屁、嫖妓」的粗話都出口，引起年輕人的笑聲與掌聲；有關兩岸的嚴肅問題，韓國瑜竟用「王八蛋、爸爸」等莫名其妙的話語搪塞，年輕人只記得「王八蛋、爸爸」，誰管簽不簽「兩岸的和平協議」！

蔡英文一副學者的模樣打選戰，文謅謅娓娓述說政績，和韓國瑜粗魯打法天壤之別，韓國瑜一句「蔡英文白白胖胖」掩蓋了蔡英文所有的政績，誰會在乎GDP、台商回流投資、地方建設補助幾百億？人們只記得「白白胖胖」四個字，還好蔡英文臨機回了一句「我至少不會睡到中午才上班」，略微扳回一城！辣台妹就是要這樣嗆辣！韓國瑜沒有政見只有謾罵，蔡英文不能天天等著挨打，應立即改弦易轍，放下淑女、教授的身段，每回致詞時不忘噹一下韓國瑜，奪回話語主導權，整治韓國瑜這種人只有不客氣的攻擊、再攻擊一招！

（作者為台灣活力旺企業協會理事）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法