自由廣場》（金恒煒專欄）好個西門大官人韓國瑜

現在政治人物的不堪，已到了不忍卒睹、不忍卒聽的地步。像中國國民黨總統候選人韓國瑜，活到六十多歲所謂「耳順」之年，竟比雌黃小兒的大腦還不如；說「不如」還是客氣話呢。

韓國瑜「吃喝嫖賭」過一生，這是他的志工隊長周拱照在造勢場合當著韓面公然宣揚於眾的話。吃喝玩樂到六十，難怪開口就是黃腔，就是胡說八道，只能用八個字形容：頹敗心靈、幼稚腦袋。

為了拉青年票，韓國瑜設了「青年政策論壇」，要與青年人座談，強調不投票給他沒有關係，但拜託要看完他的「完整政策」。韓國瑜出口成髒、信口雌黃，哪需「完整」？蛋殼打開是臭的，需要把整只雞蛋吞下去才能判斷？

在號稱「傾聽之旅」的雲林，青年人提問：當選後是否會與中國簽「和平協議」？另位青年更替他焦急，要韓應明確說「不」，才能破除「芒果乾」。據報導，韓國瑜不敢正面回應，一味避談「主權」問題，卻天外飛來一筆，致詞時說：「清朝時有人貪污被抓，被問犯案動機，竟然回答『我要反清復明、我要推翻清朝滿洲皇帝』。之後又有一個人去玩女人、嫖妓被抓，又被問犯案動機，沒想到他回答『我要多生孩子、我要反清復明！』」在場的立委參選人據說皆尷尬不已。「年代」主播張雅琴在節目中痛罵：一天到晚在那邊講嫖妓、玩女人，「你到底多想那個sex呀！真受不了！」老實說，這是韓國瑜人格特質的反映，正像《金瓶梅》中的西門慶那廝，韓國瑜堪稱今之西門大官人！

韓國瑜好色成性倒罷了，亂掰中國歷史，比中學生程度還差。中學生大都知道清朝「文字獄」很厲害，為官貪污固然所在多有，但誰敢說「反清復明」、誰敢說「推翻滿洲皇帝」？那是「大逆罪」，恐怕不只滿門抄斬而已。滿洲建國一百四十五年了，龔自珍詩：「避席畏聞文字獄」，文字都能賈禍，何況造反？至於嫖妓，大清廢官妓，「文武官宿娼者杖八十」，但私娼盛行，《清稗類鈔》說：「咸豐時妓風大熾，…士大夫相習成風，恬不為怪…」到了晚清，「官僚狎女娼特盛」，甚至有《清代聲色志》問世，何關反清？諷刺、隱喻一旦涉及史實，不容扯淡，那不僅是假新聞，而是有意詐欺。

韓國瑜把杯觥交錯與酒肉朋友「喝酒、打屁」的黃腔黃調、胡亂扯淡拿到檯面上搬演，一貫「群居終日、言不及義」，現在突然要在大庭廣眾下即席發言，不失言、不亂開支票也難。韓國瑜人格卑下、知識全無倒也罷了，最慘的是替他擦屁股的國政顧問團總召張善政之流，不成為「張善後」也難；令人噴飯的「善後」之言是：「至少韓國瑜有很多想法」。「至少」二字吃緊！坐實韓「失言」、「亂開支票」是真，但用「有想法」遮其醜。

「張善後」身居總召，當韓的擋箭牌，至少是「必要之惡」。但竟也有台師大國文系教授林保淳要引經據典替韓國瑜平反，林保淳說，韓某說出不少讓人腦洞大開的構想，看似荒誕，但其中自有真意；他的例證是莊子的自評：「以謬悠之說，荒唐之言，無端崖之辭，時恣縱而不儻，不以觭見之也」。這話見於〈天下篇〉，其實是莊子〈自序〉。這位國文系老師也真敢，強姦莊子的哲思來硬拗韓某的無知與無識，糟蹋自己吃飯的傢伙保此酒囊飯袋。

佛頭著的糞，不只韓國瑜也包括了林保淳。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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