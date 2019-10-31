自由廣場》習近平的麻煩越來越大了

◎ 愚工

本月廿三日，中共中央辦公廳及國務院辦公廳聯合印發《關於全面深入持久開展民族團結進步創建工作鑄牢中華民族共同體意識的意見》（以下簡稱《意見》）要求深化民族團結進步宣傳教育。強調要加強中華民族共同體教育，引導各族群眾不斷增強對偉大祖國的認同、對中華民族的認同、對中華文化的認同、對中國共產黨的認同、對中國特色社會主義的認同。

若把這份《意見》發布的時機與內容跟下列幾件事連結在一起，吾人可以合理推斷，中共內部鬥爭相當利害，認同危機相當利害，甚至危及習近平政權存亡。

一、二○一九年一月廿一日，習近平在「省部級主要領導幹部堅持底線思維著力防範化解重大風險專題研討班」提出，「面對波譎雲詭的國際形勢、複雜敏感的周邊環境、艱巨繁重的改革發展穩定任務，我們必須始終保持高度警惕，既要高度警惕『黑天鵝』事件，也要防範『灰犀牛』事件。」

二、九月三日，習近平在二○一九年秋季學期中央黨校（國家行政學院）中青年幹部培訓班開班式上的講話，用了五十八次鬥爭這個很有中共特色的詞。新華社在隨後的評論文章解釋，是因為在「當前和今後一個時期，我國發展進入各種風險挑戰不斷積累甚至集中顯露的時期，面臨的重大鬥爭不會少，經濟、政治、文化、社會、生態文明建設和國防和軍隊建設、港澳台工作、外交工作、黨的建設等方面都有，而且越來越複雜」，所以才需要鬥爭、鬥爭，再鬥爭，用了五十八次鬥爭。

三、中共一向把疆獨、藏獨、港獨、台獨歸咎於「一小撮居心不良的份子及境外勢力」，為自己的罪行及目前在新疆迫害維吾爾人與香港持續的示威找理由，其實其核心原因就是「對偉大祖國的認同、對中華民族的認同、對中華文化的認同、對中國共產黨的認同、對中國特色社會主義的認同」出了問題。

習近平的講話及《意見》的要求絕非無的放矢，危言聳聽，這種講話折射出，問題是存在的，而且至少從今年一月就存在的問題，到了十月還是沒有解決。中共透過種種考核手段強推「習思想」就是冰山一角。中共政權，至少是習近平政府一夕瓦解並非唱衰，而是很多有識之士的共識。值得吾人持續觀察。

（作者業商）

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