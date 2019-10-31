自由廣場》虛發農業三箭

◎ 王俊雄

韓國瑜的農業政策維持其一貫風格，先求讓聽者爽但不懂他的實質意涵，粗究如下：

一、「內外銷七三比」：農產品外銷就是商業行為，要面對國際競爭，還會夾雜政治操作，風險極高，訂死三成外銷目標，萬一達不到，擠回國內市場必亂，大家都慘。另「對品質、品項訂定不同價位」說，更是違反市場法則，如此內外貿易商的價格空間被鎖死，誰要跟你做生意？加碼畫外銷大餅，農民真的得利嗎？台灣九成是小農，要配合外銷規範其實困難繁瑣，外銷要走的路還長，踏實慎行才是正道。

二、「調整稻米安全存量比率」：這是全體稻農要特別注意的政策，調降存量表示要減少公糧收購量，攸關稻農收益。他又說要檢討「調整」收購價格，是要調升或調降？如是調升則面積必增，卻又要減少存糧，那多出的稻米，叫農民如何處理？如此矛盾的說詞，請大家一定要他講清楚。

三、「進口農產品管制」：此事自有中華民國以來，一直都在做，目前小英政府也未敢懈怠，如蒜頭、花生、甘藍等各種農產品產銷穩定，他說要回到馬政府時代，有比較高明嗎？此事可受公評。

韓先生強調他的「內外銷七三比」可以形成「善良循環」，其農業政策真像台中市政府大張旗鼓要將「禮義廉恥」重新置入一樣，未知農友們有否感受到虛實之間的無奈？

（作者為台灣農業推廣學會榮譽理事長）

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