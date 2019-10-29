社論》「假設中國決定明天入侵台灣，美國怎麼辦？」

美國眾議院前議長金瑞契（Newt Gingrich）近日坦言，過去「誤判」中國，以為中國將和平崛起，實際上卻厲行共產極權獨裁，企圖獨霸全球。他呼籲美國人拋棄幻想，認清中國的本質，還警告中國若與俄羅斯結盟，必嚴重威脅美國和全球安全；舉例來說，假設中國決定明天入侵台灣，美國怎麼辦？

金瑞契是共和黨大老，一九九七年議長任內曾訪問台灣，堅定支持我國，強調美國不會坐視中國對台灣動武。他上週為新書《川普VS.中國：美國面臨的最大威脅》幾度受訪，嚴厲批判中國。他指出，二○○一年美國支持中國加入世界貿易組織（ＷＴＯ），以為中國會更開放、自由，但事與願違，中國玩弄規則，「中國人決定令ＷＴＯ墮落，而非被ＷＴＯ改變」。

美國誤判中國，近年隨著中國野心崛起，事實已很明顯。二○一五年美國專家白邦瑞出版《二○四九百年馬拉松：中國稱霸全球的秘密戰略》一書，就指出中共自一九四九年建政以來，即以欺敵手法，企圖在百年之內稱霸全球，美國卻錯誤且嚴重低估了中國的野心。金瑞契所批判中國加入ＷＴＯ之後的演變，所突出的只是美國在助長中國經濟崛起過程所犯嚴重錯誤。

從一九九○年代柯林頓政府起，美國就一廂情願，認為讓中國加入ＷＴＯ，足可使它從「共產主義中國的威權國家，轉變為一個尊重私有財產、法治和國際貿易規則的自由開放社會」。如今看來，主要是後來的小布希政府過度樂觀且錯估，坐視中國利用操控匯率、國家與權貴資本主義、經貿保護主義、技術民族主義等手法，加上偷取西方智慧財產及商業機密，打造經濟崛起。其間，美國受制於雙邊經濟依存關係、反恐戰略需求、金融危機等因素，投鼠忌器，中國也善於利用雙邊戰略經濟對話等手法，虛與委蛇，壯大為美國的戰略及經濟競爭對手或首要威脅。

具體地說，美國經由引中國入ＷＴＯ以改變中國的如意算盤落空，中國不但讓ＷＴＯ「墮落」，還得寸進尺，反過來企圖改變世界。「一帶一路」、「支票簿外交」、孔子學院等官方手段之外，從最近美國籃球ＮＢＡ到影音、精品、飯店、航空等跨國公司，都被迫屈從中國利益和政治壓力，犧牲普世價值。尼克森政府開啟的中國政策，至今看來是養虎為患，養大了一個川普所說的「強暴」美國經濟、肆虐美國企業、戰略安全威脅美國利益的大患。

可以說，川普發動貿易戰，以及美國朝野現今一片「棒打中國」的氣勢，都是對小布希姑息養奸、歐巴馬軟弱無為的反彈與補救。金瑞契受訪所言、彭斯副總統上週「二度對北京開火」的演說，足以凸顯美國誤判中國之後亟思亡羊補牢之計。

台灣人看美國對中國政策的轉向，自當發出嚴肅的問題︰我們何時「誤判」中國？如何亡羊補牢。從本質說，美國誤判中國，惡果可能只是獨霸全球的地位受創；台灣錯判中國，卻有遭併吞的亡國之險。

台灣的中國政策，最大問題是違反常識，把敵國當最大的投資地和市場，近二十年來把最多雞蛋放在中國這一籃，養大了敵國，讓它有經軍力量威脅台灣。李登輝時代猶有「戒急用忍」把關，後來卻在「開放」與「管理」之間玩文字遊戲，偷跑的廠商合法化，加上傾中政府開門揖盜，中國卻之不恭，文攻武嚇之外，還透過代理人把工作直接做到台灣內部。這些麻煩或甚大患，都是台灣自找的。

政治文化是另一大問題，舉國無以齊力對外對敵。中國全面打壓台灣，關閉官方互動管道，意在逼迫我方吞下「一國兩制」，藍營也不敢接受，卻把砲口對內不對外。尤有甚者，一個陳同佳案，讓前總統與現任閣揆陷入「魔鬼」唇槍舌劍。值此大選季節，政客更每天口水戰不斷，名嘴互別苗頭，支持者網路媒體熱戰，社會互信受創。外有大敵的台灣，內有紛至沓來的難題，卻總在爭執內耗中懸而難解。「家和萬事興」，強敵和難題相逼，台灣需要團結對外，並非團結在政客或政黨之下，而是團結在國家社會整體之上。金瑞契問得好，「假設中國決定明天入侵台灣，美國怎麼辦？」我們更該自問，「假設中國決定明天入侵台灣，我們怎麼辦？」

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