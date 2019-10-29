自由廣場》善念外交 超越國界

◎ 陳永昌

日韓關係近一年來陷入「史上最惡」冰點，南韓國務總理李洛淵上週前往東京出席日本德仁天皇「即位禮正殿之儀」，獲日本首相安倍晉三親自接見，李洛淵並遞交南韓總統文在寅親筆信函，被視為兩國破冰對談。特別的是，22日出席登基儀式後，李洛淵專程前往新宿新大久保車站，向十八年前捨身救人的韓國青年李秀賢追悼牌獻花。

2001年1月26日晚間，正在新大久保站侯車的26歲韓國留學生李秀賢，眼見一名酒醉日本男子失足跌落月臺，立刻奮不顧身跳入軌道試圖營救，不幸與跟著跳下的另一名日本男子共三人被急駛而來的列車輾斃。此事大大翻轉日本人對南韓人負面刻板印象，讓長期以來充滿愛恨情仇重重矛盾的兩國關係增添人性光輝，李秀賢這個名字成為日韓和解的象徵。

李秀賢父母收到日本方面慰問金後，決定化小愛為大愛，成立「李秀賢彰顯獎學金」，專門提供前往日本語言學校就讀的亞洲學生申請，2002年首次頒授以來，已經累計有來自18個國家約900位學生獲益，其中包括台灣留學生。以其真實故事翻拍的日韓聯合製作電影《無法忘記你》，於2007年六週年忌日當天舉辦特別試映會，明仁上皇偕同美智子上皇后親自出席，慰問在場的李秀賢父母，是上皇夫婦破例頭一次參加民間商業電影首演。而以李秀賢父母為主角的紀錄片《我是橋》今年六月起也陸續在日、韓放映。

李洛淵在兩國關係陷入低潮之際特地安排致意動作，希望營造兩國友好和解氛圍的意圖十分明顯。如同蝴蝶效應一般，來自民間底層的善念，可以帶動國與國之間各方面後續巨大連鎖反應，在台日兩國近年來水乳交融實質關係發展上，也可以看到類似例證。

2011年東日本311大地震後，台灣民眾踴躍捐款超過200億日圓(約台幣68億元)，高居世界各國之首，此後，一旦彼此發生災害便相互支援慰問，已經形成一種「善的循環」。許多日本人因此重新認識到台灣是「真正的朋友」，雙方好感度不斷提升，從來台旅行風潮到珍珠奶茶大流行，日本人一波波哈台熱持續不退。

這股暖流也連帶沖垮日本外務省保守官僚牢不可破「恐中症」藩籬，一舉掙脫長期以來惟中國馬首是瞻的桎梏。2012年3月11日，日本官方舉辦首屆「東日本大震災追悼儀式」，由於沒有唱名代表出席的台灣駐日副代表羅坤燦上台獻花，且其座位被安排在二樓一般民間團體區，遭致日本國會議員嚴厲質詢，更被日本媒體批評是忘恩負義。翌年，親台派安倍晉三政府上台後的「東日本大震災二週年追悼儀式」，首度將台灣列入獻花唱名之列，台灣駐日代表座位改安排在外交使節團貴賓席，從此，自前任駐日代表沈斯淳到現任謝長廷，每年3月11日皆獲邀出席官方追思活動，公開唱名後上台獻花，中國則在抗議不成後一直抵制缺席至今。

針對台灣駐日代表謝長廷獲邀列席德仁天皇登基大典，日本外務省發言人回應指出：「『即位禮正殿之儀』的出席乃沿襲平成時的前例或參考其他日本政府主辦的儀式之前例。」前者係指1990年11月時任駐日代表蔣孝武出席明仁上皇即位儀式，後者則與過去七年來日本官方「東日本大震災追悼儀式」脫不了干係。一場日本史上傷亡最慘重的天災，成為台日兩國大幅親近緊密的轉捩點，是當年捐款廣大台灣民眾絕對始料未及的，再一次充分應驗：「善果從善因生」！

（作者為台北市民間工商社團副秘書長）

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