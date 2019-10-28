社論》彭斯︰我們跟台灣站在一起

美中貿易戰延燒年餘，最近美國總統川普一再宣稱，兩國可望於十一月智利APEC會議簽署第一階段協議，對抗局勢看似緩解，但美中之間的經貿利益及制度、價值觀仍存在極大矛盾，短期內似乎難以化解。日前美國副總統彭斯的一席演說，更是美中之間衝突架構加劇的例證。一年前，彭斯強烈批判中國，通篇演說旨在闡釋美中建交以來，由友好合作到經濟、軍事及意識形態全面對抗的歷史轉折，凸顯自由世界與共產中國本質上的不相容；今年彭斯的口徑一致，批中基調不變，顯見美中關係的和緩只是表象。

彭斯的中國政策演說之所以備受關注，乃是由於川普之反中往往只是推特上的寥寥數語，只見外在喊話而無法探究內裡脈絡，而彭斯之長篇演說，清楚、完整爬梳川普抗中立場的歷史、事實及道德淵源，進而推演出美中必然走向對抗的結局。吾人可以藉此了解川普何以一反尼克森以來歷任總統的親中政策，對中國採取全面對抗的立場？由彭斯演說可知，美中矛盾具有長遠的歷史背景，主要癥結在於美國當初聯中制俄，固然基於中蘇共分裂的地緣政治因素，更重要的是，美國人傳統上對於中國這個文化古國一直保有將之由「野蠻」改造為「文明」的使命感，而打開中國大門，更是具有與中國交往，可由中國經濟之改善，帶動民主改革，接受西方普世價值的浪漫想像。

可惜，如此美事並未發生。中國強大之後，不但沒有進行民主政治與自由經濟的轉型，反而強化國家資本主義與數位極權體制，甚至整軍經武，企圖對外擴張，以建立紅色中華帝國。崛起的帝國對部分國家進行威脅利誘：在經濟上，以其龐大的市場商機，誘使外企技轉，並要求其認同一中原則框架；在地緣政治上，企圖以「一帶一路」、「亞投行」的債務外交陷阱，拉攏一些貧弱國家，在歐亞非、拉丁美洲搭建中華帝國的勢力範圍，逐漸取代美國的領導地位，挑戰其自由民主等普世價值，成為新一代的全球霸權。

令美國難以接受的是，中國崛起的動能乃是四十年的快速經濟成長，而其經濟成長的背後，竟是來自於彭斯所指控的︰一是得利於美國對中國的投資；另外，則是中國共產黨使用了與自由公平貿易不符的一系列政策，包括關稅、配額、貨幣操縱、強制技術轉移、知識產權盜竊及工業補貼。這些政策建立了中國製造業的根本，卻以競爭對手特別是美國的利益為代價。而美國對中國一年高達三、四千億美元的貿易逆差，造成國內製造業衰微，失業及貧富差距擴大等問題。尤有甚者，這個紅色帝國有如二戰前的納粹帝國，對國際和平與人類自由造成強大威脅。吾人可見，中國不但在新疆、西藏建立類殖民地統治，更在其國內進行滅教與嚴密監控人民生活，如今更迫不及待向有「五十年不變」承諾的香港，以及從未屬於中華人民共和國的台灣，強行干預打壓，無所不用其極，在在反映紅色帝國主義崛起的野心。

中國對香港的干預與併台野心，絕非其所宣稱的內政問題，而是典型的帝國主義對外侵略，破壞國際和平的行徑。它的重要意義在於自由世界與專制中國的對抗，因此美國對香港與台灣的支持不遺餘力，不僅通過多項相挺的法案，對台灣更加強軍售及協助穩住邦交。對於台灣，美國尤其友善，彭斯不但在去年盛讚台灣對民主的擁抱，為所有華人展示了一條更好的道路，今年更推崇台灣是中華文化與民主的燈塔，公開宣示「我們跟台灣站在一起，以捍衛得來不易的自由」。

總之，彭斯兩次對中政策的演說，均直指中國與民主國家本質與結構的矛盾，而彼此之所以出現對抗，並不在於其他國家抵制圍堵，反而是中國藉著經濟與軍事力量的茁壯，企圖輸出數位專制與紅色中華帝國夢。川普警覺美國與民主國家遭逢前所未見的大危機，乃不惜發動貿易戰，與中國全面對抗，使得美國經濟再起有望，而台灣等民主盟邦更在面對共產中國的威脅恫嚇下，得到美國的堅定支持。由此看來，彭斯的演說有如一篇正義對抗邪惡、民主對抗專制的檄文，讓世人洞悉紅色中國的致命威脅，以及公理道義的普遍存在。

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