自由廣場》破傷風疫苗缺貨的窘境

◎ 王宏育

台灣的健保，除了醫療提供者（醫護人員）之外，大家都是讚譽有加，因為費用「不合理」的低廉，品質更是一等一。這是因為台灣的醫療購買者只有一位：健保署。健保署獨佔市場，具有絕對優勢的議價能力，可以壓低各種醫療給付、藥品價格，決定台灣醫療的定價。換句話說，台灣雖是實施資本主義，但是台灣的醫療是完完全全的社會主義，吃大鍋飯的。不過目前為止，大概都管理得不錯，瑕不掩瑜。只是還是有一些例外，例如破傷風疫苗。

最起初，是由國光藥廠生產破傷風疫苗，健保署定價一支六十六元，但是台灣的市場實在太小了，外銷大概也沒有競爭力，所以不得不採取十支一盒的包裝，每盒販售九百九十元。雖然一次只打半支，就可以申報六十六元，但是常常打完半支之後，當天沒有其他外傷病人，剩下的半支就要丟棄。破傷風疫苗的有效期限不長，筆者診所曾經打過半支之後，其他九支半就因為過期丟棄。

虧本的生意，大概很少有人願意長期去做。漸漸的國光也不生產破傷風疫苗，委託代售的馬里士公司只好進口波蘭藥廠的破傷風疫苗。但或許是健保定價不敷成本，現在也買不到了。後來有一家瑪科隆公司，進口印度藥廠的破傷風疫苗，相對成本低。不過大概也因沒有經濟規模，常常缺貨，變成完全買不到破傷風疫苗的窘境。對於外科診所或是家醫科診所，尤其鄉下，醫師可能得跟病人說：你這個傷口一定要注射破傷風疫苗，但是我們這邊沒有，大概附近診所也找不到。不知道病人聽了，能不能接受這種說法？

筆者身為高雄縣醫師公會理事長，近日來也接獲許多會員反映，買不到自費流感疫苗，可能會嚴重影響到今年流感疫情的防治。也有會員反映買不到破傷風疫苗。絕對的權力，要負絕對的責任。若要維持台灣健保「世界第二」的美譽，已經歷經二十五年的健保制度，需要對所有的給付標準，做一通盤的檢討改善。至少要先成立一個通報機制，對於醫療機構、醫事人員反映的困擾，會影響民眾健康者，做出明快的處置。或許這個就是醫療單一購買者壟斷市場，過度管理（讓藥廠利潤極小化）必須付出的代價。吾人應該及早思考：全國醫療單一購買者制度的缺點，必須如何配套，謀求補救，讓我們物超所值、人人稱羨的健保制度可長可久。

（作者為高雄縣醫師公會理事長、醫師公會全聯會理事）

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