自由廣場》性平不應破壞民主 綠營不必讓步

◎ 邱子安

因應公投修改性平教育法施行細則，已進行到法制作業末端，送至國會審議。此案召委高金素梅坦言藍綠壓力極大，公聽會上雖性平集團與公投勝方立場對立，但關鍵的委員會委員態度則是頗為模糊。本案涉及完整公投民意的落實，無論價值立場選擇如何，落實公投是民意問題，甚至也有法律責任。性平集團在婚姻平權爭取成功後，方向訴求只有愈加激進、難以取悅，民進黨政府已經不欠它們什麼，應該回歸民主體制常軌，協助落實公投民意。

當初民進黨政府花了極大的心力，在公投民意希望保障同性結合權益、但不希望改變異性婚姻的公投結果，以及性平集團希望攻佔婚姻定義之間，做了公投形式要求與性平價值之間最大的妥協，推出了施行法。但性平集團仍不領情，宣稱下一步目標是直接修改民法、跨境婚姻，終不罷休。遙想當初，三套多元成家法案是性平集團自己的主張，還因此徵集許多連署，施行法通過後的下一步（如果性平集團對自己的支持者有起碼的誠信的話）應該是努力宣傳、推動剩下兩套多元成家法案，但性平集團背叛自己的支持者，繼續在婚姻議題上吹毛求疵。這樣子的道德觀和誠信感，當然對違背公投民意強推中小學同志教育無感。但民進黨政府是對本土負責的政權，與某些宛如幫派械鬥的社運流氓不同，本案萬無道理再次讓步。

去年的公投是將中小學同志教育提升至法律層次（法律創制），以及中小學不施行性平教育當中的同志教育（政策複決）兩案單獨成案，票決的結果後者勝出，因此人民的決定，很明顯是不要在中小學施行同志教育。但教育部端出的施行細則把同志教育的用語，拆分成認識不同性別認同、性別氣質、性別傾向…等，其中認識性別傾向當然等於同志教育，與公投結果不符。這不是什麼各方溝通理解的問題，這是遵守公投結果、符合憲政體制的問題。國會莊嚴之處就在體現民意，如果送至國會審查的施行細則無法落實民意的決定，將是絕大的諷刺。

筆者期盼民進黨政府的智慧，以中小學不施行同志教育公投案的豐沛民意與動員管道，國會審議此案若不做出正確決定，後果不堪設想。鞏固深化民主的內涵，包括試誤與認輸，筆者也要懇求性平集團放過台灣，不要傷害民主機制與行政中立，上一次沒有成功爭取到選民認同，應發揮素養認輸下次再來。否則改日性平集團如果透過國會遊說、公投等正當手段贏得政策，對立的陣營是否也可以用文字法制技術竊奪民主成果？

（作者為「三套」多元成家法案連署公民，獨立研究者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法