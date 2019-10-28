自由廣場》1.5億與代理黨主席

◎ 陳止戈

林老師投書憂心韓國瑜明知不可為，仍然執意選到底，是為了「要賺這一億五」（指選舉補助款），我基本上同意，只是沒有估到這麼高。

有了這個認知，韓國瑜最近種種荒誕的言行便有跡可循了。他派老婆出訪，拉票倒還在其次，最重要的是海外募款不能落掉。更重要的佐證是，韓國瑜最近積極運作「代理黨主席」，韓天時報不惜以社論專欄口誅筆伐逼宮，想必幕後有高人指點，想要獨吞這筆錢，關鍵就是要先拿下黨權。

眉角就在選舉補助款分別適用兩種不同的法條，地方首長和各級民代適用的是公職人員選罷法，補助款領取的對象是候選人，而總統副總統選罷法，法定的領款人卻是推薦的政黨。

三十五歲以上的選民應該記憶猶新，二○○四年連宋搭檔參選失利後，為了選舉補助款如何朋分，國民黨和親民黨鬧得不可開交，親民黨認為補助款應該公平分配，但國民黨認為選戰主要經費都由國民黨方面支出，雙方意見分歧，最後還是由國民黨領取一億九千三百餘萬元，雙方如何拆帳不得而知。

在此之前，一九九六年李連配是用來成立「李連基金會」，二○○○年連蕭配用來成立智庫，馬英九兩次選舉總共領了四．三六億元都進了黨庫。但是請別忘了，當時的國民黨家大業大，區區補助款根本沒放在眼裡，如今家道中落了，這筆錢可是政治大補帖。

依目前的形勢分析，假設韓國瑜敗選，吳敦義勢必要辭掉黨主席，依黨章將由第一副主席曾永權代理，並辦理改選，即使韓在韓粉擁護下當選，也在三個月之後的事，而在此之前，曾代主席可以從容的領走這筆錢，韓國瑜也只有乾瞪眼的份。

更重要的是，一旦完成法定登記參選，候選人和推薦的政黨便可以接受政治獻金，國民黨雖然已是百足之蟲，但累積百年的政商人脈仍然十分可觀，進到黨庫的獻金便可任由吳敦義自由支配，這大概就是他笑罵由旺中，而韓國瑜則心急如焚想選前取而代之的原因。

韓吳各懷鬼胎，吳敦義全力朝立法院長目標邁進，不可能放手黨權，至於韓國瑜能需索到多少資源，就看不分區立委可要到幾席進入安全名單，好戲即將登場，敬請拭目以待。

（作者為業餘投資人，新北市民）

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