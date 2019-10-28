自由共和國》張鐵志／另一種南方價值：台灣設計展在屏東的意義

台灣設計展從十月五日開幕到十月二十日結束，累積參觀人數超過四百萬人次，這不僅是歷年的台灣設計展的紀錄，更可說是自今年初的台灣燈會後，又一個屏東文化奇蹟。（屏東縣文化處提供）

張鐵志／文化評論人、2019台灣設計展策展總顧問

這十年來台灣文化最大的兩個趨勢，一個是年輕世代對台灣的認同與對土地的情感越來越深化，這體現在青年返鄉運動，對社區與地方的關注，對自然與山林的熱愛，對民間傳統與生活方式的挖掘，以及對重返歷史的熱情。

另一方面是一場巨大的設計、美學與創意運動，從商業、文化到政治與公部門。

這兩者的結合，讓我們看到許多文創商品是從台灣的傳統文化出發，許多農創商品結合友善土地的理念和創意設計，還有許多新世代文化創造者用新的創意和文化表現去實踐上述價值。

例如，最近票房超過兩億元的電影「返校」，一方面反映了從電玩到電影創作者對於挖掘台灣黑暗歷史的企圖，並且用嶄新手法來詮釋，另方面也代表新世代閱聽人對此類題材的興趣。

而文創設計界每年最盛大的活動「台灣文博會」，今年的兩大主題，一個是傳統與創新的表演藝術的對話，另一個是四座以當代策展手法呈現城市文化的地方縣市館。

而這個十月，從最靠北的基隆、到浪漫台三線，到古城台南，再到最南方的屏東，都有藝術與設計展。

其中今年在屏東的台灣設計展（這個展每年在不同縣市舉辦），從十月五日開幕到十月二十日結束，累積參觀人數超過四百萬人次，這不僅是歷年的台灣設計展的紀錄，更可說是自今年初的台灣燈會後，又一個屏東文化奇蹟。

這個成就之所以非凡，是因為一方面屏東市區並不是熱門觀光景點（大部分人去屏東可能只去過墾丁），另方面設計展聽起來像是一個專業人士看的展（而過去也比較傾向是）。但這個在屏東的設計展卻不但能吸引社區民眾扶老攜幼參觀，也有許多創意與設計界人士願意遠道而來。

成功的關鍵是，這個設計展成功地結合了上述兩大趨勢：強烈的在地性與厲害的設計創意。

這次設計展一開始在定位上就希望把屏東的劣勢轉為一個「梗」，所以展的主題叫做「超級南」，副標題是「超級南方、非常台灣」。要把屏東的「南」變成其特色，找出屬於南方的歷史故事和人文風土。

因此主論述寫的是：

「屏東超級南。這個南，塑造了屏東獨有的歷史、自然和人文景觀。

屏東超級南。這個南，讓島嶼南端成為歷史上台灣和世界接觸的關鍵。

屏東也超級『難』，因為資源相對較少，遠離中心，讓屏東必須化不可能為可能。

屏東的超級南，讓我們必須重新翻轉看待台灣的角度。」

策展團隊很清楚知道，這必須是一個很屏東的展覽：內容要讓在地民眾有感，所以要熱鬧有趣，但另方面設計與美學也必須不斷突破。最終目的是要用設計力整理屏東經驗、打造屏東品牌，因此在空間設計上，呼應「超級南」主題，以「超級市場」做為空間設計概念，讓走進來的人覺得親切，降低設計展的門檻，在空中緩緩行進的「雲霄推車」的創意裝置則非常吸睛。

在內容上，所有展區名稱幾乎都圍繞著屏東兩字：屏東西（關於特色物產）、屏東ya（文化觀光）、屏安村（關於老人與弱勢照顧的福利措施）、屏東製、屏動能等等。策展人們先認真進行田野調查，結合在地專家和文史工作者，建立一套關於屏東學的知識，然後以大膽創意展現。

這個展覽由經濟部工業局委託的台灣創意設計中心和屏東縣政府一起舉辦，邀集了一批台灣優秀的策展人和設計師，因此同樣值得稱許的，是政府單位對於創意的尊重與支持，讓設計師可以玩很大，這是一個設計展成功的關鍵。

從台灣燈會到台灣設計展，屏東這個最南方的地方在台灣地圖上不斷閃閃發亮。他們用人文、在地和創意美學，呈現了不同於虛幻的「發大財」的另一種南方價值。這個，才是台灣最重要的價值。

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