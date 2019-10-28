自由共和國》姜皇池／台灣主權與陳同佳案

港人陳同佳之所以幡然悔悟，「自願」來台面對可能的死刑審判，則是香港人北京政協管浩鳴牧師「教化」所致。（美聯社檔案照）

姜皇池／台大國際法教授

香港人陳同佳帶女友來台旅遊，「因故」殺死女友，逃回香港。台灣發現後，不斷要求香港協助，但香港政府對台灣請求不理不睬，在自行處理該案後，又藉此順勢推動《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》修改，卻引發「反修法抗議運動」（反送中運動），野火燎原，難以收拾。

於此之際，港府突宣稱要將陳某交台灣審判，並呼籲台灣務實及積極接收被其通緝和自願「自首」的陳某。在一陣喧囂紛擾之後，台灣定調：涉及命案部分，「香港政府不管，台灣來管」，陳某若入境，就予以逮捕，送交審理。

至於陳某之所以幡然悔悟，「自願」來台面對可能的死刑審判，則是香港人北京政協管浩鳴牧師「教化」所致，為此管牧師又來台奔走，且諮詢台灣天價律師。陳同佳以一介平民，勉強小康家道，何來政經背景，受此特殊待遇？猶有甚者，港府不顧「國民不引渡原則」，若無北京首肯，豈能造次？政治介入，斧鑿斑斑。說本案無涉香港目前反送中困境，個人絕不相信。單純司法案件顯已變成政治事件，而在重重的政治迷霧下，本案所涉國際法與主權問題，並不複雜。

首先，國際法下，本案行為發生地與結果地都在台灣，基於「領土管轄原則」，台灣可享管轄權；另一方面，不論是犯罪嫌疑人或被害人皆為香港人，因此港府基於「積極國籍管轄原則」與「被動國籍管轄原則」，亦可對本案主張管轄。

第二、國際法賦予管轄權並不代表國家定須行使該權利，若國家不行使該權利，亦非國際法之所不許。實踐上，英美法系國家對管轄權行使，向來注重「領土管轄原則」，對「國籍管轄原則」所衍生者較為消極。而受英國法治影響的香港，若香港人在境外殺害香港人，國際法雖賦予香港得行使管轄權，但是否根據國際法主張管轄權，端視香港法律規定，是以本案若香港司法機構認定，依法香港對陳某的境外殺人行為並無管轄權，國際法下亦無問題。

第三、從國家主權維護而言，台灣政府不論接受或不接受陳某前來受審，都是主權的行使，無所謂的主權放棄問題。假如台灣自始主張對本案無管轄權，則或有傷害主權之虞，然案發之際，台灣已數度向香港政府請求審理本案，並無放棄管轄之虞。縱在經一年多後，港府願將犯罪嫌疑人移交，台灣認定此種移交所附加條件無法接受，則「接受」或「不接受」對方所附加條件，同樣是主權的行使。

考察國際實踐，部分國家會要求引渡國明白承諾不得判處遭引渡人死刑，亦即交付犯罪嫌疑人之條件是須限縮部分請求國主權，請求國同意此種限制，則被請求國交付該犯罪嫌疑人；然若請求國認定此種政治承諾有構成干預司法獨立之虞，以致無法接受，則被請求國若不將犯罪嫌疑人交付，此際請求國並非主權自我閹割，亦非放棄管轄權，而是該條件讓請求國無法接受，因此若台灣先前請求港府交付陳某，港府拒絕，對此台灣除持續努力外，無可奈何；現在港府又同意交付陳某，但若新加條件，台灣當然可審慎考量是否接受該條件以取得陳某，此同樣是主權的行使。

陳同佳案雖是國際法與內國法交錯的議題，但並不複雜，然卻因政治力介入，加上台灣朝野相互攻訐，以致烏煙瘴氣，《聖經》上說：「讓上帝的歸上帝，凱撒的歸凱撒。」誠摯呼籲朝野各方，無庸金剛怒目，亦不用老淚縱橫，若陳同佳到台灣，就將之逮捕，讓司法單位公正客觀地審理。是殺人？是過失致死？抑或其他？皆當靜待司法審判，如此而已。

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