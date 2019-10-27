自由廣場》請問「陳長文律師」︰來台受審符合陳同佳的利益嗎？

◎陳安

陳長文律師投書媒體，向「蘇貞昌律師」喊話，求全責備的苦心溢於言表。

蘇貞昌具有律師資格，但他從一九八一從政以來，已經三十九年沒有執業紀錄，他在立法院內外的一切言行，身分就是「行政院長」，而政治這一行，也有它專屬的倫理規範和相應的責任，我不認為陳長文以「同行」的倫理求全於他，要求他遵守法律人的誓言是個合理的要求，正如我們不會以他曾為「海基會秘書長」的履歷，要求他對兩岸關係表態一樣，不然為什麼大家都說讓「政治歸政治，司法歸司法」呢？

我沒有要為蘇貞昌護航，對我而言，蘇貞昌就是一個政客，他的一席「魔鬼」談話，當然是「政治語言」，但他現在的職務就是中華民國行政院長，只要他遵守中華民國憲法和其他所有法規及政令就行。

陳長文是知名律師事務所的主持人，是法學教授，當然也是一個合格的執業律師，我很敬佩陳長文願意對號入座，自承他就是所謂的「馬英九的律師密友」，正如陳大律師所說，人權律師丹諾的兩大名言：「一個人在未定罪前，都是無辜的」、「我恨罪行，但從不恨罪人」，理當是法律人一生奉行的「希波克拉底」誓言。

依這樣的信念，即使是十惡不赦的罪人，律師亦當竭盡所能為當事人的最大法益辯護，蘇貞昌所言的「魔鬼」是指幕後的政治操作，並非指律師的執業行為，陳長文顯有偷換概念之嫌。

陳長文否認最近去過香港，但對於是否受委任為陳同佳的辯護人，則含蓄表示「不能證實也不能否認」，所以以下的評論「合先敘明」就是基於媒體揭露的資訊為基礎。

陳同佳在境外殺人，香港法律無法加以追訴懲治，這是香港法制的疏漏，應該由香港人謀求補救。做為陳同佳的委任辯護人，且外傳辯護費高達台幣四百萬，所提供的專業建議應該是留在香港才是最佳法益，怎麼會是積極安排他轉赴有可能重罪加身之地投案呢？這不是檢察官應該扮演的角色嗎？法律人可以一人分飾兩角嗎？更何況，已經有一個嫉惡如仇的馬英九，自告奮勇扮演義務檢察官的角色，而這個檢察官又恰好是眾所周知的「律師密友」，這其中沒有利益衝突的問題嗎？

退而求其次，撇開「魔鬼交易」的政治口水戰，單純只問陳大律師一個問題：來台受審符合陳同佳的利益嗎？

（作者為資深新聞從業人員，新北市民）

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