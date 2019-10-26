自由廣場》39個中國人的夢

◎ 愚工

英國警方二十三日凌晨在一處工業園區，發現一輛藏有三十九具屍體的冷凍貨櫃車，警方二十四日證實，三十九名死者全都是「中國公民」。

中國當局已指示駐外使館進行查證，但目前尚未正式確認死者是否為中國公民。

這三十九位中國公民如此悽慘客死異鄉的過程目前並不清楚，但以偷渡的方式離開中國應該是可以合理推斷的。這也讓中國名嘴司馬南的名言「罵美是工作，留美是生活」得到另類詮釋。

司馬南本名于力，一九五六年生於黑龍江省，是中國的名嘴，喜歡他的人封他為「反美鬥士」，不喜歡他的人說他是「高級五毛」。

二○一二年除夕，中國「深圳衛視」播放司馬南在美國機場不慎被電梯夾傷頭部的影視新聞。很快地，司馬南妻兒早已移居美國，並在美國置產的事情被爆了出來。新聞播出後，「舉國」譁然。「愛國粉絲們」心碎。

面對責難，司馬南臉不紅氣不喘地說了一句流傳至今的名言：「罵美國是工作，留美國是生活。」

「熱愛祖國，擁護共產黨」類似的詞常見於中國各級政府訂定的「市民公約」、各級學校的學生守則及各級機關的員工守則。

因此，為了生存、為保工作，在中國「熱愛祖國，擁護共產黨」是每個人必須學會的通關密語。然而大家的內心世界如何？司馬南就是典型。

司馬南讚嘆中共中國的政經體制，捍衛中國的一切作為不遺餘力；他批判美國的民主、法治及人權不假辭色，美國在他眼中就是「邪惡帝國」，司馬南因此成為英雄，成為御用名嘴，但他的內心世界卻是「罵美國是工作，留美國是生活」。司馬南有錢有辦法，所以他能一邊罵美國，一邊偷偷移民美國，追求嚮往的生活。但市井小民，只能一邊說「熱愛祖國，擁護共產黨」，一邊冒著生命危險，偷渡離開中國去追求嚮往的生活。這是「中國人的夢」，它對習近平的「中國夢」是個大諷刺。

（作者業商）

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