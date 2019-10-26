自由廣場》大清帝國債務

◎ 郭維雄

美國政府是否會向中國追討大清帝國債務？在白宮請願網站的連署通過後，這不再是個假設性的問題。從帝俄債券的前例來看，不論白宮如何回應，此案的落幕之日恐怕尚遠。

從十九世紀初到一次大戰前夕，俄羅斯帝國曾多次對外發行債券，其中有幾次是為了興建鐵路（清帝國是有樣學樣 ）。雖然金融界不乏對俄國償債能力的質疑，英法兩國仍一再捧場。法國尤其積極：在普法戰爭慘遭羞辱後，法國希望扶助俄國，藉以牽制快速崛起的德國。然而，當時法國本身正大力從事轉型建設，國庫無多餘資金可供援外。當局者遂把腦筋動到民間儲蓄上，以「借錢給俄國，即借錢給法國」為號召，鼓勵認購俄債。在愛國心與利息收益的雙重加持下，俄債在巴黎變成炙手可熱，一八八八年的八十億法郎債券甚至不到一星期即被認購一空。

一九一七年十月革命後不久，列寧簽署命令，拒絕承認沙皇時代的債務。英法為此提出的交涉抗議盡皆碰壁。冷戰開始後，此議題更是連提都不必提。待到戈巴契夫掌權，蘇聯終於開始著手解決歷史舊債，且相當迅速地於一九八六年與英國約定：蘇聯放棄索討七十年前被英國扣押的黃金，英國則不再追討戰前舊債。

法國持有的俄債金額遠較龐大，加以蘇聯提出的交換條件被嚴拒，此部分遂被擱置。蘇聯解體後，其繼承者俄羅斯聯邦在九七年與法國達成協議，承諾償付四億美元，讓法國政府發放給債券持有者。由於此金額低於（以當時幣值計算的）債券總值的百分之二，有萬餘名債權人拒絕遷就，且串連揪團，訴諸司法。法國最高行政訴訟機關在二○○四年裁定，私人債權不因外交協議而滅失。然而，仍持有帝俄債券者至今依然沒討回半毛錢。

作為俄羅斯帝國的繼承者，蘇聯與俄羅斯聯邦畢竟先後承認了帝俄債券的效力。值得注意的是，俄羅斯聯邦領土不僅小於蘇聯，且小於覆亡前夕的俄羅斯帝國。在蘇聯解體之際，曾被帝俄併吞的一些地方分別被劃歸新獨立國家如哈薩克等等，不屬俄國。不論是否為俄裔，這些地方的人民皆不必分攤俄國償付法國的四億美元。

（作者從事寫作與翻譯）

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