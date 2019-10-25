新聞線上》李馬兩位前總統

前總統馬英九（資料照）

記者陳杉榮

台灣面臨中國的全面圍堵和步步進逼，處境愈趨艱難，當過總統的卸任元首應該比任何人都清楚，但李登輝和馬英九給人的印象卻是判若雲泥。高齡九十六歲的李登輝心繫台灣，憂心中國不放過台灣，呼籲團結；六十九歲的馬英九則是關心中國，所言所行都是「化獨漸統」，深怕和平統一成為幻影。

許多時間沒有出席公開活動的李登輝上週六出席「李登輝基金會」募款餐會，提到去年底的縣市長選舉國民黨獲得空前勝利，促使北京當局作出錯誤判斷，以為台灣民心已向中共傾斜，進而片面提出「一國兩制台灣方案」。台灣本應團結對外，一些政黨人士卻常幫北京講話，甚至天天在電視上稱讚共產威權，將台灣政府批評得一無是處，這就是台灣最迫切的危機。

李登輝的憂心，就是台灣今天的寫照。「紅統」勢力利用人民對於民進黨政府的不滿，以及中低階層人民對於生活條件未能改善的怨懟，乘虛蹈隙，透過民主開放不設防線的環境，如水銀瀉地無孔不入，從國民黨的政治人物開始，台灣民眾黨的領導人也是晃搖於「兩岸一家親」，新黨更是投入「探索一國兩制」的暢議，統促黨則類似執行者，深入各角頭宮廟，為「一國兩制」播種扎根。「紅媒」則是日積月累的稱道中國貶低台灣，並煽動式的挑弄民族主義，挑撥美台日台關係，甘作走狗。

國民黨對於北京政權的政治圖謀，以及習近平稱帝的狼子野心，本較其他政黨有更多的認識與掌握，但為了抵制蔡英文政府，獲取共產黨的支持，竟成了共產黨的尾巴黨，國民黨的領導人唯北京號令是從，國民黨的國會議員從來不敢對北京的指令吭聲說不，馬英九這位前總統，從二○○八年開始，就是最惡質的始作俑者。

馬英九明知北京在政治圖謀上有求於台灣，八年任內卻是步步退讓，國安和軍事漸漸縮編，「中華民國」被框在北京設定的「兩岸一中」架構裡頭，連國民黨僅有的「一中各表」都丟入新加坡海域。他卸任後，蔡英文接了他多少的包袱，「外交休兵」毀了外交戰力和佈建，國安休兵自毀長城，三年來台灣接續被中國斷交七國，他卻在一旁說風涼話，說這是折損主權，一個前總統不敢挺身面對連番傷害國家主權的加害人，卻轉頭批評受到傷害的受害人，如此行徑，令人唾棄。

近日的陳同佳案，這是一道政治枷鎖，稍有不察，可能落入政治陷阱，不是一句就法言法這麼單純，一個法學博士出身的前總統，光站在對立的立場，批評政府閹割司法管轄權，馬英九這場哽咽的演出，也是一種演給北京看的丑態。

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