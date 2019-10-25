社論》國安團隊必須上緊發條

港男在台灣殺害港女「被投案」，這場北京導演、港府策劃的政治奇襲，還會繼續演下去。（路透）

林鄭月娥拒絕司法互助，一意孤行「協助」殺人嫌犯陳同佳來台投案，儼然是北京透過港府對台灣的政治奇襲。獵殺目標，一是本土政權，企圖在台灣大選讓本土政權進退維谷，為泛藍聯軍打下一個反攻的灘頭；二是台灣主權，則連藍營也在通殺之列。而在硬拗陳同佳來台「自首」的煙幕下，香港保安局局長李家超在立法會上宣布正式撤回修訂「逃犯條例」。這個殺人嫌犯，果真成了北京與港府的「政治籌碼」，而且正在將這條小魚一魚多吃。

事發當初，完全出乎本土政權意料之外，所以第一時間的反應失之凌亂，看不出一套「有備無患」的因應方案。顯然，香港反送中，固然讓小英政府撿到槍，但是上上下下卻對北京與港府的反守為攻掉以輕心。泛藍聯軍則似乎「有備而來」，配合政治奇襲炮火猛攻，尤其是馬英九很快現身擔任領頭羊，但他們並未意識到自己也仍是北京的次要敵人。可以說，第一回合本土政權屈居下風，北京、港府、泛藍聯軍擾敵成功，無不洋洋得意。還好，搞清楚狀況之後，本土政權隨即穩住陣腳，並且化被動為主動，在陳嫌出獄前一天拋出回馬槍，要求港府協助我方檢警赴港押解陳嫌及相關證物。面對回馬槍，港府又是拒絕我方要求，又是「政協牧師」代陳嫌表示赴台日期未定，又是陳嫌獲頒「人身保護令」（不由自主），更凸顯了北京、港府的政治操作本質。

看來，港男在台灣殺害港女「被投案」，這場北京導演、港府策劃的政治奇襲，還會繼續演下去。國策顧問黃承國稱，九月底管浩鳴便向他表達，已接洽理律法律事務所。陸委會主委陳明通也指出，管浩鳴最後一次來台行程，曾到過理律法律事務所。一個殺人嫌犯「自願」來台受審服刑，卻要動用「政協牧師」來台布置會場，光憑這一點便可嗅出事有蹊蹺了。北京、港府透過「政協牧師」完成摸底、布置陷阱，這絕非司法歸司法。而迴避司法互助，拒絕台灣提供證物於先，又拒絕提供台灣證物於後，任由陳嫌「自由行」來台，「政協牧師」則在幕後穿梭，這樣的鋪陳即使陳嫌來台，案子一定辦得下去嗎？只想玩弄這個「政治籌碼」，完全不顧被害港女潘曉穎及其家屬的司法正義，這跟北京、港府暴力鎮壓反送中不是如出一轍嗎？

拆除「送中條例」的引信之後，這個政治奇襲應該還有後續，大家且拭目以待。這次交手也提醒大家，北京介選二○二○的模式，未必完全複製二○一八經驗，本土政權尤其要提高警戒，不要以為泛藍聯軍氣勢不振，便疏忽了北京黃雀在後的助攻狠招。必須合理推斷，來自北京類似的政治奇襲，選前還會快狠準地騷擾本土政權。以北京掌握台灣內部民意的能耐，應已心知肚明泛藍聯軍大勢已去，但是習近平大權在握、定於一尊，卻眼睜睜看著泛藍聯軍逆轉敗，不啻是對台政策的一大挫敗。為免究責，北京當然要刷卡無上限那般，出錢出力出狠招奇襲本土政權。買走我國邦交國，只是滿足民族主義的內銷，這次製造台灣內部矛盾的精心設計，才是真正有能量左右大選的錦囊妙計。這種政治奇襲，假使出現在終場吹哨前一刻，缺乏國安演練劇本的被攻擊者，可能就遭危機滅頂回天乏術了。

有道是：無恃其不來，恃吾有以待之；無恃其不攻，恃吾有所不可攻也。對於二○二○的場外參與者，本土政權必須嚴陣以待。也就是，必須同時應付泛藍聯軍與北京紅軍的明暗攻擊。國安團隊必須上緊發條，危機出現馬上判讀戰情，即時擬定整套攻防方案，相關部會再各自執行任務，切忌輕敵、各自為政讓己方陷入被動，令台灣主權受損。回顧事發當初的情況，小英政府的危機處理，不得不令人捏把冷汗。再往前，「政協牧師」來台灣穿針引線，政府方面連這種「中共自己人」都掌握不住，還奢談什麼管制「中共代理人」？中國方面對台灣的掌握，可以細密到「屏東縣枋寮鄉鄉政顧問」李孟居，內政部長、國策顧問卻連管浩鳴的「北京市政協委員」身分都一無所知便予接見。敵暗我明，何其危險！

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