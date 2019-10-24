社論》中國經濟下滑的風險

此次中國經濟成長趨緩程度超過金融海嘯時期，債務、房地產、股市、影子銀行、理財商品、產能過剩等泡沫搖搖欲墜，政策工具顯然也到了捉襟見肘的地步。（歐新社檔案照）

中國經濟下滑趨勢嚴重，官方公布今年第三季GDP成長只有六％，創下二十七年來新低，而且跌勢顯然只是開端，一般預估第四季GDP將低於六％，明年將進入「保五」時代。知名中國經濟學者向松祚甚至質疑官方數據造假，指稱財政收入、企業利潤、全國稅收等指標前三季都是「負成長」，第三季GDP成長率怎麼可能達到六％？他暗示，中國第三季GDP實際可能是低速成長甚至負成長。

此次中國經濟成長趨緩程度超過金融海嘯時期，債務、房地產、股市、影子銀行、理財商品、產能過剩等泡沫搖搖欲墜，政策工具顯然也到了捉襟見肘的地步。坦言之，此次中國金融危機之所以積重難返，乃是金融海嘯時錯誤政策所種下的因。當時，釋出的龐大資金並未進入實體經濟，反而用來打造需求低的蚊子建設；另外，湧入金融與商品市場炒作，導致債務快速增加與金融投機的風潮，造成今日政策工具對失速的經濟逐漸失靈，只能以疑似造假的數據安撫人心。事實上，中國經濟數據的不可信，癥結在於其政治性高於經濟性，更重要的是，它是提供中共政權合法性的根基。因此，一旦經濟成長趨緩甚或衰退，政權的穩固必將亮起紅燈。尤有甚者，習近平上台後推動終身制，大搞個人獨裁，並以「中國夢」鼓動民族主義，意圖創建紅色中華帝國，其最重要的政治工程包括「一帶一路」與「中國製造二○二五」，必須奠基於厚實的經濟力，若是民族主義飆至最高點，卻遭逢經濟衰退的後座力衝擊，必將帶來中共政權與中國社會的動盪，紅色帝國大夢恐怕一夕破碎。

其實，當前中國社會潛藏的重大矛盾，禁不住經濟衰退的摧折。首先是貧富差距懸殊。中國四十年的開放路線，累積龐大的財富，不過，分配上卻違逆共產主義的平均主義理念，財富向權貴階級集中，而多數底層人民則無福享受經濟成長的果實，頂多只能脫貧，基本上仍是弱勢族群。再加上資源分配不均，社會流動管道阻塞，階層對立乃日益嚴重。中國貧富差距之嚴重，由北京大學的一份調查可知。這份調查指出︰二○一二年中國家庭淨財產的基尼係數達○．七三，頂端一％家庭占有全國三分之一以上的財產，底端二十五％的家庭擁有的財產總量僅在一％左右。在全球化日益普遍之際，貧富差距擴大本是共同趨勢，不同的是，在民主國家，個人財富所得之差距，係因自由競爭所致；而在中國，貧富的分野，卻是決定於權力與利益形成的交換機制。如此的不公平現象，只有經濟快速成長，弱勢族群才得以維持生存之基本需求，暫可化解矛盾；若是經濟衰退，矛盾必難掩蓋，致而引發動盪不安的局面。

其次，公私營企業的矛盾。改革開放後，中國國家資源透過國企私有化流入中共黨高層及其附從商人手中，形成集體分贓共同體。然而，習近平推動的數位極權體制，更欲加強對企業的掌控力道，因而以公私混合制之名，企圖吞併績優民企，將黨組織黑手伸入民企，一反鄧小平的改革路線，走上共產公有的回頭路。此舉不僅形同沒收私人財產，而公營企業的效率不彰，更將使中國經濟成長失去最大的動力。最後，中國光鮮亮麗的富裕景象背後，包藏著幾個重大經濟泡沫，一旦經濟失速，那些藉著財務槓桿操作創造的金融泡沫亦將無以為繼。去年，P2P線上借貸倒閉潮即造成百萬金融難民，釀成重大抗爭事件，若是股市房市債務等泡沫破裂，中國的維穩必將面對更大的衝撞。

總之，中國經濟下滑，不僅是經濟周期的修正，甚至意味著國家資本主義的解體。而習近平意圖建立數位極權體制，重返毛澤東時期的鬥爭與革命路線，與自由世界的衝突日甚，無論在貿易、地緣政治，甚至與自由陣營的意識形態與體制的爭端，勢必層出不窮，到處樹敵，一旦中國經濟衰退，民族主義卻依然高漲，則可能出現打擊外部敵人以轉移內部動盪的策略，向世界輸出戰爭與動亂。由此可知，中國經濟衰退絕對不是其自家事務，世人，尤其台灣，必須嚴肅看待，及早構思因應對策。

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