自由廣場》轟動世界 征服宇宙

◎ 張勳慶

韓國瑜稱，目前台北故宮展出文物只有館藏九分之一，其他在山洞，如果一口氣全都攤開展出，會不會轟動全世界。很快地，此一天馬行空的看法，隨即被故宮否決，因為存在展出空間、維護保養以及可能加速毀損等問題，但回到問題原點，完全是出在文化素養上欠缺，還有文化與觀光基本上是存有差別的。

故宮文物若要全部一次拿出來像在夜市擺攤，的確可以轟動博物館界，但卻讓人留下納悶與笑談。國外知名博物館或美術館，也不是用大清倉方式去展出，而是輪流替換，其中有些不適合，有些要保養修護，有些要研究或交流。

事實上就算不是如故宮般的文物，但在深具台灣文化與先民特色下，也會有許多管制或保護，例如會要求遊客勿觸碰，又或者一樓以上樓層的硬體不開放。若真要照韓國瑜說法，文化是要為拚觀光和發大財來服務，那台灣許多國定古蹟可能成了廢墟，而那些讓外人不感興趣、年輕人看不懂的技藝和薪傳接棒人，可能會在金錢考量下，不是自生自滅就是失傳，這才是用觀光去看文化，最為誤導的盲點。國外來台表演的劇團，又或者交響樂團，甚至是台灣的雲門，都是有一定規劃和考量才去演出，觀眾購票也非大爺，按曲目去欣賞，那來自點或要求全部家當都演給我看，那故宮又何來全部攤開來展出的自貶又失格。

有一定文化素養和尊重，就不會全盤用有價去看無價還突發奇想。若硬要如此，那一定走味，像是中國的麗江古城，有一陣子就被批判太商業化，看不到不同民族的特色。在不然就是數十年前的台灣，原住民還被稱為山胞時，為了配合觀光，拉幾位族群女士穿上部落服裝，在交通要道上收錢和人合照，那是對他們文化上的尊重還是消費呢。欣賞不同國家文物，便是一種文明之旅，不是去迪士尼樂園，每樣玩透透。

（作者為文字工作者）

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